Spotify a considérablement réduit ses pertes au cours du dernier trimestre 2023. Si le géant du streaming n’a toujours pas franchi le seuil de rentabilité, il s’en rapproche grandement.

Plus de 600 millions d’utilisateurs actifs mensuels sur Spotify

Sur la période allant de septembre à décembre, la plateforme a enregistré 28 millions d’utilisateurs supplémentaires. Elle compte désormais plus de 600 millions d’utilisateurs mensuels actifs, la rapprochant de son objectif fixé à 1 milliard dès 2030. Le nombre d’abonnés payants de Spotify, qui constituent la majorité de ses revenus, a quant à lui augmenté de 15 % pour s’établir à 236 millions.

La société a réalisé un chiffre d’affaires total de 3,7 milliards d’euros, soit une croissance de 16 % d’une année sur l’autre. Si elle a enregistré une perte d’exploitation de 75 millions d’euros, résultant principalement de son vaste plan de licenciements annoncé en fin d’année, c’est un résultat nettement meilleur par rapport à 2022, lorsque son déficit atteignait 231 millions d’euros. Sur l’ensemble de 2023, les pertes de Spotify se sont élevées à 446 millions d’euros.

La firme a également augmenté les tarifs de ses abonnements au cours de l’année et pourrait réitérer prochainement, selon son PDG Daniel Ek. « Nous avons beaucoup de leviers à actionner, y compris des hausses de prix, et vous nous verrez donc utiliser tous ces leviers à différents moments et sur différents marchés », a-t-il indiqué.

Le podcast bientôt rentable, selon Daniel Ek

Le dirigeant salue également la performance « remarquable » de Spotify dans le secteur des livres audio, dans lequel la firme s’est lancée sur certains marchés. Son nouveau service s’impose désormais comme le deuxième plus grand fournisseur derrière Audible, propriété d’Amazon.

De même, Ek a assuré que les lourds investissements de la plateforme dans les podcasts porteraient leurs fruits cette année. « D’un point de vue financier, le podcast était un frein pour l’entreprise en 2023. Nous avions annoncé que nous redresserions la barre et atteindrions une rentabilité constante du côté des podcasts en 2024, et je suis très confiant quant à notre capacité à y parvenir », a-t-il clamé.

Autre point positif, les recettes publicitaires de Spotify ont atteint un niveau record de 501 millions d’euros au quatrième trimestre, soit une croissance de 12 % en glissement annuel. Ses prévisions pour la période actuelle sont dans la même lignée ; le géant du streaming s’attend à un bénéfice d’exploitation de 180 millions d’euros, et à voir son nombre d’utilisateurs grimper à 618 millions.