Spotify, le géant suédois du streaming musical, a annoncé le 20 septembre 2022 le lancement officiellement, aux États-Unis, de son service d'écoute de livres audio. Dès à présent, il est possible pour les utilisateurs américains d'avoir accès à plus de 300 000 titres qu'ils devront néanmoins acheter afin d'en profiter pleinement.

Les livres audio sur Spotify, c'est parti ! Mais uniquement aux États-Unis…

Il y a quelques semaines, le directeur financier de Spotify, Paul Vogal, prenait la parole dans le cadre de la conférence Evercore ISI Technology. À cette occasion, il était revenu sur la possibilité de voir arriver sur Spotify, un service de livres audio. Depuis, cette éventualité est devenue une réalité.

Fort de son partenariat avec Storytel, une plateforme spécialisée dans le livre audio, ainsi que de son rachat, en juin dernier, de Findaway, un des plus gros catalogues de livres audio dans le monde, la firme suédoise a lancé sa boutique de livres audios. Il sera possible pour les utilisateurs de Spotify, premium ou non, d'accéder à cette offre afin d'acheter l'un (ou plusieurs) des 300 000 titres proposés par l'entreprise.

Comme le rapporte un billet de blog de la firme, pour l'instant, le service n'est disponible qu'aux États-Unis, en guise de test grandeur nature, avant une expansion progressive dans différents marchés, en fonction de son succès outre-Atlantique. Une section dédiée est donc apparue dans l'interface de Spotify et des recommandations seront proposées aux utilisateurs afin qu'ils puissent découvrir cette nouvelle offre.

Spotify souhaite améliorer l'expérience utilisateur en proposant de nouveaux services

Spotify a également pensé à ajouter quelques fonctionnalités pour favoriser l'écoute de ces livres audio. Il sera possible de contrôler la vitesse de lecture, pour ralentir ou accélérer le rythme selon l'envie de l'utilisateur. Après avoir écouté un livre, un auditeur pourra noter sa qualité à l'aide d'un système de notation. La moyenne des notes de l'ensemble des utilisateurs sera ensuite affichée juste en dessous du fichier. Si pour l'instant, un utilisateur doit acheter ses titres un par un afin d'en profiter, l'entreprise suédoise ne ferme pas la porte à un abonnement mensuel.

Hormis les livres audio, Spotify a lancé plusieurs autres services afin de garnir sa plateforme. Tout d'abord, la firme s'est lancée dans la vente de places de concerts. Ainsi, en écoutant l'un des titres d'un artiste ou d'un groupe, l'utilisateur se voit proposer d'assister à un concert si celui-ci se déroule non loin de chez lui. Elle s'est également lancée dans le podcast vidéo afin de concurrencer YouTube. Plusieurs fonctionnalités ont été mises en place pour aider les créateurs à publier leur contenu sur Spotify, mais aussi pour faire en sorte que l'expérience des utilisateurs soit optimale.

Avec son offre de livres audio, Spotify va se frotter à une concurrence féroce avec Audible d'Amazon, l'un des leaders du secteur, mais aussi Apple Books, que le géant du streaming musical souhaite rattraper dans les prochains mois. Avec toutes ces nouveautés, Spotify cible le milliard d'utilisateurs d'ici 2030.