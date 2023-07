Spotify vient d’annoncer l’augmentation du tarif de ses abonnements Premium dans de nombreux pays, dont la France. Il s’agit d’une décision nécessaire pour s’adapter à l’évolution du marché, estime le géant du streaming.

Toutes les offres Premium augmentent

Si cette annonce risque de déplaire aux abonnés de la plateforme, elle a rassuré les investisseurs : les actions de la firme suédoise ont grimpé de 4 %. Dans les pays concernés, l’offre Premium basique coûte maintenant 10,99 euros, contre 9,99 euros jusqu’alors. Le prix de l’abonnement Premium Duo augmente de 2 euros et atteint désormais 14,99 euros, tandis que la souscription Premium Family passe de 15,99 à 16,99 euros. Enfin, l’offre Student augmente de 4,99 à 5,99 euros.

« Avec plus de 200 millions d’abonnés Premium, nous sommes également fiers d’être le service de streaming musical le plus populaire au monde, offrant aux utilisateurs Premium l’accès à l’écoute de musique à la demande et sans publicité, au téléchargement de musique hors ligne et au streaming musical de qualité », écrit Spotify dans un communiqué de presse.

Citant le marché qui « évolue », la firme explique que l’augmentation de ses tarifs va lui permettre de « continuer à innover ». Les utilisateurs concernés seront contactés par e-mail, ou verront un message les avertissant du changement de prix lorsqu’ils ouvriront leur application Spotify.

Spotify n’est pas la seule plateforme à ajuster ses prix

Lancée en 2008, Spotify domine le secteur du streaming musical, et s’est depuis diversifiée pour également mettre en avant les podcasts et les livres audio. La plateforme compte aujourd’hui plus de 500 millions d’utilisateurs, mais peine encore à devenir rentable. Elle se préparerait d’ailleurs à lancer une nouvelle offre haut de gamme intégrant l’audio sans perte.

Spotify est loin d’être le seul service de divertissement à ajuster ses tarifs, alors que le monde traverse une période de ralentissement économique couplé à une importante inflation des prix. Des services de streaming comme Disney+ ont augmenté les prix de leur abonnement ; c’est également le cas d’Amazon Prime ou encore de Netflix, qui a entièrement revu sa politique sur les partages de compte en faisant payer un supplément conséquent.