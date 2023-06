Spotify devrait enfin déployer une fonctionnalité d’audio sans perte, près de deux ans après son annonce initiale. Celle-ci devrait cependant être incluse dans une nouvelle offre haut de gamme baptisée ...

Spotify devrait enfin déployer une fonctionnalité d’audio sans perte, près de deux ans après son annonce initiale. Celle-ci devrait cependant être incluse dans une nouvelle offre haut de gamme baptisée Supremium.

Les livres audio sur Spotify Premium pour compenser

La fonction de streaming sans perte, offrant une qualité de son supérieure, a été annoncée pour la première fois en février 2021 sous le nom de Spotify HiFi. Deux ans plus tard, elle n’est toujours pas sur le marché, mais cela devrait bientôt changer, selon Bloomberg.

Un nouvel abonnement plus onéreux pourrait ainsi être lancé dans le courant de l’année, d’abord sur les marchés non américains. « Chez Spotify, nous sommes constamment en train d’itérer et d’imaginer des idées pour améliorer notre offre de produits et offrir de la valeur aux utilisateurs. Mais nous ne commentons pas les spéculations sur d’éventuelles nouvelles fonctionnalités et nous n’avons rien de nouveau à partager pour le moment », a commenté une porte-parole du géant suédois.

Actuellement, la formule Premium de Spotify coûte 9,99 euros mensuels, contre 15,99 euros pour les familles. Afin de maintenir l’attrait de cette offre après le lancement de Supremium, l’entreprise prévoit d’offrir aux abonnés Premium un accès élargi aux livres audio. Les abonnés devraient donc bénéficier d’un nombre spécifique d’heures d’écoute ou de titres gratuits, aux Etats-Unis du moins, car cette fonctionnalité n’a pas encore été déployée en Europe.

Spotify a étudié la stratégie de ses concurrentes avant de se décider

Le prix de Spotify HiFi a fait l’objet de nombreuses spéculations depuis son annonce, surtout après qu’Amazon Music et Apple Music ont commencé à offrir le streaming sans perte dans le cadre de leurs forfaits standard, sans frais supplémentaires. Spotify aurait finalement décidé de retarder la sortie de HiFi après les annonces de ses concurrentes.

Spotify Premium ne coûtant qu’un euro de moins qu’Apple Music, il est fort probable que l’offre Supremium soit finalement plus chère que le service de la marque à la pomme. Selon The Verge, une enquête de Spotify datant d’octobre 2022 suggérait que la société envisageait de facturer 19,99 dollars pour l’audio sans perte dans le cadre d’un plan Platinum.

Avec plus de 500 millions d’utilisateurs actifs, Spotify domine le marché mondial du streaming musical. Néanmoins, le géant suédois est toujours en quête de rentabilité, et espère probablement capitaliser sur sa variété d’offres pour attirer toujours plus d’abonnés.