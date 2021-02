À l’occasion de l’événement en ligne Stream On, Spotify a dévoilé lundi 22 février un nouvel abonnement baptisé Spotify HiFi, plus haut de gamme, pour un son d’excellente qualité. Le géant du streaming audio suédois a déclaré que Spotify HiFi serait disponible plus tard dans l’année pour les abonnés à Spotify Premium, seulement sur certains marchés. L’entreprise a également saisi cette opportunité pour annoncer le lancement de son service dans 85 nouveaux pays, ainsi qu’une traduction dans 36 nouvelles langues.

Lancement d’une offre haut de gamme avec Spotify HiFi

Selon Spotify, une meilleure qualité audio était l’une des plus fortes attentes de la part des consommateurs de streaming. L’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs depuis des années. Au cours de l’événement, Billie Eilish (auteure-compositrice-interprète américaine) est même venu pour commenter ce nouvel abonnement et en vanter les mérites. Ce nouveau service HiFi fonctionnera sur toutes les enceintes du marché, y compris celles compatibles avec Spotify Connect.

La qualité HiFi a de nombreux avantages et cela pourrait bien changer votre expérience d’écoute. Spotify HiFi, c’est la promesse de « l’audio sans perte ». Une qualité CD pour profiter d’un son authentique et retrouver toutes les subtilités de la musique, telles que l’artiste les a conçues. Amazon Music et Deezer sont déjà sur ce marché, avec un son de qualité FLAC (Free Lossless Audio Codec) accessible sur iOS et Android.

Nous n’avons en revanche aucune information sur le coût de cet abonnement, la date exacte du lancement ou même les marchés concernés… On peut imaginer que ce nouvel abonnement coûtera évidemment plus cher que l’offre Premium actuelle. Le prix exact variera certainement aussi en fonction des pays. Nous savons cependant que cette offre sera commercialisée comme un « supplément » de l’offre Premium de Spotify.

De nouvelles fonctionnalités à venir

Le Stream On en ligne de Spotify était également l’occasion de faire le point sur les nouvelles fonctionnalités, les mises à jour et les artistes présents sur la plateforme. Selon le géant du streaming audio, 175 artistes prometteurs ont été repérés et mis en avant grâce à Radar. Il s’agit d’un programme de soutien qui offre une aide sur différents aspects : l’éditorial et le marketing. Nous avons également appris que les artistes se sont emparés des nouveaux outils proposés par la plateforme, notamment la fonction « Histoires ».

Ce fût aussi le moment idéal selon Spotify, de dévoiler sa volonté d’étendre la couverture mondiale de son service. Dans les prochaines semaines, Spotify sera disponible sur de nouveaux marchés ce qui lui permettra de toucher plus d’un milliard de personnes dans le monde. Le géant suédois s’attaque à 85 nouveaux marchés, notamment en Asie, en Afrique, aux Caraïbes et en Amérique latine.

Dernier point sur les podcasts : Spotify lance une nouvelle fonctionnalité qui doit permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement des podcasts par catégorie sans avoir besoin de connaître le nom de l’émission ou de l’épisode. En tapant des mots-clés comme « technologie » ou « éducation », vous pourrez bientôt trouver plus de contenus. Cette fonctionnalité est actuellement testée aux États-Unis et elle sera certainement déployée sur d’autres marchés dès cette année.