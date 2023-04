Pour la première fois de son histoire, Spotify a dépassé la barre symbolique du demi-milliard d’utilisateurs actifs sur sa plateforme. Aujourd’hui, ils sont plus de 515 millions à utiliser ses ...

Pour la première fois de son histoire, Spotify a dépassé la barre symbolique du demi-milliard d’utilisateurs actifs sur sa plateforme. Aujourd’hui, ils sont plus de 515 millions à utiliser ses services. Un chiffre supérieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 501,54 millions pour fin mars.

Un nombre d’utilisateurs actifs en hausse de 22 %

En seulement un an, le nombre d’utilisateurs actifs de Spotify a augmenté de 22 %. Dans la même logique de croissance, le nombre d’abonnés payants a aussi crû, indique l’entreprise dans son bilan trimestriel. Il s’élève désormais à 210 millions, soit 15 % de plus que l’année précédente.

« Nous avons connu notre meilleur premier trimestre depuis notre introduction en Bourse en 2018, la quasi-totalité de nos indicateurs de performance dépassant nos attentes », s’est ainsi félicitée Spotify. Juste sur cette période, le géant du streaming a recensé plus de 26 millions nouveaux utilisateurs actifs.

Il attribue ce succès à plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, l’importante croissance dans toutes ses régions et plus particulièrement en Amérique latine et en Europe. Ses dernières campagnes publicitaires auraient également contribué à cette belle progression.

Toujours en quête de rentabilité

Pour autant, tout n’est pas tout rose. L’entreprise, qui a réalisé trois milliards d’euros de chiffres d’affaires entre janvier et mars, continue de perdre de l’argent. Pour cette période, ses pertes sont évaluées à 156 millions d’euros, contre 6 millions au premier trimestre 2022. Toutefois, cela s’avère modeste comparées aux 270 millions d’euros de perte enregistrés entre octobre et décembre dernier. La forte augmentation du nombre d’abonnés payants a permis de limiter la casse, mais la rentabilité de la plateforme reste encore à démontrer.

Cette perte est notamment liée à des coûts de restructurations et de charges sociales. Comme de nombreuses entreprises de la Tech, Spotify a dû renvoyer 6 % de son personnel après avoir recruté à tour de bras durant la pandémie. En janvier dernier, l’entreprise suédoise a déboursé entre 35 et 45 millions d’euros en indemnités de licenciement pour se séparer de 600 personnes.

Dans le même temps, elle a fermé plusieurs services comme Spotify Live, application d’audio en direct, et Heardle, son quiz musical. En délaissant ces deux projets, Spotify souhaite non seulement réduire ses coûts, mais aussi concentrer ses efforts sur « d’autres fonctions de découverte musicale ».