Parvenir à des recommandations toujours plus précises, quasi « sur-mesure », pour ses podcasts et livres audio, c’est le but de Spotify, qui a annoncé cette semaine se rapprocher encore plus de Google pour parvenir à cet objectif. Le géant scandinave du streaming audio a en effet annoncé ce jeudi avoir étendu son partenariat avec Google Cloud, de manière à pouvoir utiliser des modèles de langage de grande taille (LLM) sur sa plateforme. Une manière efficace de doper la pertinence de certaines recommandations auprès des utilisateurs de l’application.

Les modèles de langage LLM sont des intelligences artificielles génératives entraînées à partir d’une quantité massive de données. Dans le cas de Google Cloud, plusieurs modèles de langage LLM entraînés grâce à du texte, du code, des images et des vidéos sont d’actualité. Parmi eux : PaLM 2, Codey, Imagen ou encore Chirp. Et en l’occurrence, c’est dans ces outils que Spotify pourrait bientôt aller piocher pour améliorer ses recommandations.

Spotify et l’IA… une longue histoire d’amour

Notons que l’utilisation d’IA par les recommandations de Spotify n’est pas une nouveauté en soi. La plateforme utilise en effet de l’intelligence artificielle pour ses algorithmes musicaux, et ce depuis une bonne dizaine d’années. La nouveauté, c’est que le groupe suédois souhaite désormais en faire autant pour les podcasts et les livres audio, et cette fois en passant par des IA plus sophistiquées encore.

Il faut dire que face à une concurrence de plus en plus installée et agressive (notamment du côté d’Apple Music, qui mise sur une qualité audio supérieure au même prix), Spotify tente de tirer son épingle du jeu en fidélisant ses abonnés.

Pour ce faire, le groupe mise tout autant sur ses algorithmes perfectionnés, que sur une diversification de ses services. Spotify, qui a beaucoup investi sur les podcasts ces 4 à 5 dernières années, vise maintenant à se faire une place sur le marché des livres audio à la demande. Se doter d’un système de recommandations à la pointe, basé sur l’IA de Google, pourrait donc s’avérer essentiel pour soutenir ce nouvel effort.

L’annonce de ce partenariat renforcé avec Google, et l’accès aux IA de Google Cloud devrait enfin permettre à Spotify de peaufiner l’expérience utilisateur en identifiant automatiquement, grâce aux modèles de langage LLM, les contenus potentiellement choquants ou néfastes directement dans les podcasts et livres audio.