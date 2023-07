Spotify a publié, ce mardi 25 juillet, les résultats financiers de son deuxième trimestre. La forte croissance de son nombre d’utilisateurs actifs et d’abonnés Premium n’a pas suffi à rassurer les investisseurs. Alors qu’à peine 24 heures auparavant la plateforme de streaming musical suédoise annonçait pour la première fois la hausse du prix de ses abonnements, son action a chuté de presque 16 % en deux jours.

Une forte croissance d’utilisateurs dans toutes les régions

D’un point de vue croissance, Spotify a marqué des points ce trimestre. Son chiffre d’affaires a augmenté de 11 % d’une année sur l’autre, atteignant 3,18 milliards d’euros. Un résultat légèrement en dessous des prévisions des analystes. Rien d’alarmant à ce niveau puisque la plateforme s’attend à un chiffre d’affaires total de 3,3 milliards d’euros pour son prochain trimestre.

La plateforme a amélioré ses résultats publicitaires, un secteur dans lequel elle investit de plus en plus. En un an les revenus de la publicité ont augmenté de 12 %. Sur les podcasts cette croissance est encore plus flagrante avec plus de 30 %.

Concernant ses utilisateurs, les résultats sont encourageants et dépassent même les perspectives publiées au dernier trimestre. La société cite une forte croissance de ses utilisateurs dans toutes les régions et parmi la génération Z. Elle compte 220 millions d’abonnés Premium et 551 millions d’utilisateurs actifs mensuels au 30 juin. Une augmentation respective de 27 % et 17 % par rapport à la même période l’an dernier.

Mais Spotify double largement ses pertes en un an

Malgré ces perspectives réjouissantes pour la plateforme, Spotify est loin d’être rentable. Elle enregistre une perte nette de 302 millions d’euros ce trimestre, contre 125 millions au même trimestre l’an dernier. Plus du double. Pour les investisseurs c’est la douche froide. Alors que le nombre d’auditeurs est en hausse, le revenu moyen par utilisateur n’est pas bien élevé : 4,27 €. Une baisse de 6 % d’une année sur l’autre.

De quoi faire chuter son action de 12 % dans la journée. L’annonce de l’augmentation de son abonnement Premium, s’élevant désormais à 10,99 €, a alimenté l’inquiétude au lieu de l’apaiser. Cette augmentation concerne la France, le Canada, le Royaume-Uni, le Mexique et l’Australie. Spotify dit s’aligner avec les prix du marché avec un impact “minimal” selon son rapport publié mardi.