Doucement, mais sûrement, Spotify dessine les contours de sa stratégie de commercialisation de livres audio. Ce mardi 3 octobre, le géant suédois a annoncé que ses abonnés peuvent désormais écouter jusqu’à 15 heures de livre audio chaque mois, sans frais supplémentaires. L’offre n’est, dans un premier temps, lancée qu’au Royaume-Uni et en Australie. Elle sera étendue aux États-Unis dans quelques mois.

Les livres audio, dernier cheval de bataille de Spotify

En ligne, les ayants droit diffusent leurs titres sur plusieurs plateformes de streaming à la fois pour maximiser leurs revenus. Mis à part quelques exclusivités, le catalogue est assez similaire d’une application à une autre. Pour tirer leur épingle du jeu, et ainsi attirer plus d’utilisateurs, les grands noms du secteur doivent diversifier les contenus proposés.

Cela, Spotify l’a bien compris. L’année dernière, l’entreprise s’est lancée dans la vente de billets de concerts, et a déployé les podcasts vidéo. Elle s’est également penchée sur un marché en forte croissance : les livres audio. Porté par l’ambition de devenir la première application mondiale sur ce segment, le géant a multiplié les acquisitions et les partenariats. Il s’est d’abord emparé de Findaway, l’un des plus gros catalogues de livres audio au monde, puis s’est associé à Storytel pour enrichir sa bibliothèque.

Fort de ces investissements, Spotify a lancé, à titre de test, une première offre de 300 000 livres audio payants aux États-Unis. Pour la société suédoise, c’est une façon de diversifier ses sources de revenus, car les livres audio doivent être achetés à l’unité.

Une offre qui prend doucement forme

Aujourd’hui, l’offre se concrétise un peu plus. Au Royaume-Uni et en Australie, les abonnés payants peuvent désormais accéder à plus de 150 000 titres. Pour proposer une sélection de livres variés, Spotify s’est adossé à plusieurs grandes maisons d’édition, à l’image de Penguin Random House et Hachette. Des négociations avec des éditeurs indépendants ont également été entamées.

Des recommandations de lecture personnalisées sont proposées aux utilisateurs sur la page d’accueil de l’application. Ils bénéficient de quinze heures d’écoute gratuites par mois. Une fois ce quota atteint, ils doivent payer 11 dollars pour obtenir dix heures d’écoute supplémentaires, soit le prix d’un abonnement mensuel.

En outre, les abonnés peuvent partager leurs livres audio préférés sur les réseaux sociaux grâce à des fonctionnalités de partage intégrées, et créer des listes de lecture.

« Nous fournissons un accès instantané aux titres. Nous proposons d’en découvrir de nouveaux. Nous avons un placement en première ligne, une amplification sociale facile et des outils dédiés », a résumé David Kaefer, Head of Audiobooks Business chez Spotify. « Tous ces éléments contribueront à augmenter le nombre de personnes qui écoutent des livres audio et aideront les auditeurs à s’engager dans le format sans trop de frictions », a-t-il assuré.

En prenant le virage des audiobooks, l’entreprise souhaite étoffer sa gamme de services pour fidéliser plus d’auditeurs, et ainsi faire grimper ses revenus. Daniel Ek, le directeur général de Spotify, s’attend à ce que les livres audio aient un taux de marge « supérieure à 40 % » et qu’ils soient « très rentables » pour les activités de la société. L’objectif sous-jacent est de concurrencer Amazon, qui domine actuellement le marché avec Audible.