Cette nouvelle fonctionnalité apparaît presque comme une évidence. Après avoir mis en avant les concerts des artistes via un fil « Événement en direct », Spotify va maintenant vendre les places sur un site dédié : Spotify Tickets. En ligne depuis le 10 août, ce nouveau site permet d’acheter des billets pour le prochain concert des artistes présents sur la plateforme. Le service semble n’être disponible qu’aux États-Unis pour le moment, avec une sélection restreinte de musiciens. Un moyen pour l’entreprise de prendre la température, avant, peut-être, d'étendre cette fonctionnalité.

Spotify devient une billetterie officielle

Limbeck, Annie DiRusso, TOKiMONSTA ou encore Dirty Honey font partie des quelques artistes déjà présents sur Spotify Tickets. Les utilisateurs américains de Spotify peuvent maintenant utiliser ce nouveau service de la plateforme pour réserver leurs places pour des concerts qui se tiendront à partir de septembre 2022. L’entreprise permettait déjà d’acheter des billets en partenariat avec TicketMaster, Eventbrite ou See Tickets, mais la plateforme renvoyait les utilisateurs sur le site de ces vendeurs tiers.

Dans la même catégorie Pékin a un plan pour développer une industrie d’humains virtuels d’ici 2025

Spotify devient maintenant lui-même revendeur de billets de concert, mais il le fera aussi pour d’autres acteurs de la musique comme des salles de concert, des promoteurs d’événements, des fan-clubs ou encore les artistes eux-mêmes. Spotify est donc une billetterie officielle et ne fixe pas lui-même le prix des places. Le géant du streaming musical facture des frais de réservation qui s’affichent au moment de finaliser le paiement, précise The Verge.

« Chez Spotify, nous testons régulièrement de nouveaux produits et de nouvelles idées pour améliorer l’expérience utilisateur. Certains d'entre eux finissent par ouvrir la voie à une expérience utilisateur plus large, d'autres ne servent qu'à tirer des enseignements importants », a expliqué Carling Farley, porte-parole de Spotify.

La plateforme anticipe la concurrence de TikTok

Pour profiter de ce service et acheter des places, il faut toutefois posséder un compte Spotify. L’entreprise ne précise pas si les abonnés premium auront des avantages. Pour empêcher la revente des tickets, Spotify ne propose pas de versions imprimables. Il faut montrer le mail de confirmation d’achat et une pièce d’identité à la billetterie du lieu de l'événement pour récupérer ses billets. Un fonctionnement qui peut sembler contre-intuitif pour une boutique en ligne développée par un géant du streaming.

L’orientation de Spotify vers ce type de service était attendue par certains. TikTok pourrait être un concurrent sérieux de Spotify à l’avenir. L’application de vidéos courtes avait déjà mis en place une fonctionnalité similaire à celle de Spotify pour promouvoir les évènements des artistes. ByteDance aurait aussi déposé un brevet pour créer une plateforme entièrement dédiée à la musique.

Au second trimestre 2022, Spotify a enregistré un nombre record d’abonnés, rendu possible par une diversification de son offre. En plus de la musique, la plateforme s’est largement ouverte aux podcasts, aux livres audios et pourrait même se mettre aux jeux, avec le rachat d'Heardle. Elle a également lancé les vidéos pour les podcasts, une manière d’avancer sur les platebandes des applications dédiées à la vidéo.