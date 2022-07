Le service d’abonnement de streaming audio Spotify a publié le 27 juillet 2022 ses résultats du second trimestre. D’après le rapport, la société a réalisé une excellente performance traduite par une augmentation de 19 % du nombre d’utilisateurs, malgré un environnement macroéconomique incertain et une baisse significative du nombre de ses abonnés russes depuis avril. Le bilan révèle notamment une perte de 194 millions d’euros, que l’entreprise attribue à ses récents investissements marketing, et l’abandon de son accessoire pour voiture Car Things.

Spotify signe un record historique d’abonnement

Les résultats au second trimestre de Spotify ont dépassé ses attentes en termes de croissance du nombre d’abonnés et du chiffre d’affaires. En l’espace de trois mois, les utilisateurs actifs mensuels de la plateforme (y compris les abonnés payants) sont passés de 422 millions à 433 millions. Ce bond de 19 % est la plus forte croissance de l’histoire de la société pour la période Q2. Selon Spotify, cette augmentation s’explique principalement par la domination de « la génération Z en Amérique Latine ».

Le chiffre d’affaires de Spotify est également en hausse de 23 %. Cela permet à l’entreprise de résister aux aléas du marché et de se maintenir à flot en période de récession. Dans sa note de présentation aux actionnaires, la firme fait part de sa satisfaction sur la « résilience » de ses activités dans un environnement déroutant. Confiante pour son avenir, elle prévoit d’atteindre les 3 milliards d’euros de chiffres d’affaires pour le troisième trimestre, et 1 milliard d’utilisateurs en 2030.

Une perte nette de 194 millions d’euros

Le second trimestre de 2022 aura cependant été une période tumultueuse pour Spotify. Le contexte géopolitique russe, les dépenses marketing et le choix stratégique de mettre fin à son tableau de bord Car Things ont impacté négativement sur ses bénéfices. En substance, le bilan évoque une perte nette de 194 millions d’euros (197 millions de dollars), réduisant la marge brute à 24,6 % contre 28,4 % pour la même période en 2021.

Ce déficit sur les revenus sera cependant compensé par une optimisation des coûts de publicité et l’extension des services avec les podcasts ou encore les livres audio. Récemment, pour renforcer l’engagement client, Spotify avait racheté la start-up Heardle, un site proposant un jeu-questionnaire et invitant les auditeurs à deviner une chanson à partir d’indices.