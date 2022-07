Déjà présent aux États-Unis depuis l'automne 2021, Spotify a annoncé le 12 juillet 2022 que les podcasts vidéo arriveront en France et dans cinq autres pays dans les prochains jours. Cette fonctionnalité a pour but de renforcer l'expérience utilisateur pour les créateurs de contenus et les auditeurs en leur proposant plus de diversité de format.

Vers l'amélioration de l'expérience utilisateur sur Spotify en diversifiant le contenu proposé

Depuis plusieurs années, Spotify tente de diversifier ses activités pour toucher un public plus large et augmenter son nombre d'utilisateurs quotidiens. En 2021, Spotify a annoncé son ambition de devenir la première application mondiale pour les livres audio. Pour y parvenir, elle a multiplié les acquisitions et les partenariats en rachetant Findaway, une plateforme de livres audio très connue, et en s'associant avec Storytel pour étoffer sa bibliothèque de livres audio.

Pour faire en sorte que les personnes empêchées puissent avoir accès à l'ensemble de son contenu, Spotify a travaillé pour mettre en place la retranscription automatique de tous ses podcasts. L'entreprise suédoise a également racheté Sonantic en juin 2022, une start-up qui utilise l'intelligence artificielle pour produire des voix « extrêmement réalistes ». Spotify se lance ainsi dans la synthèse vocale, permettant de guider ses utilisateurs sans qu'ils aient besoin de regarder leur écran.

La firme s'intéresse également au métavers : la plateforme a rejoint le jeu Roblox, connu pour proposer un environnement virtuel gigantesque. Enfin, Spotify souhaite également améliorer l'expérience de ses créateurs de contenus en travaillant sur la monétisation et l'intégration de publicité dans les podcasts, ou en proposant ses nouveaux podcasts vidéo.

Les podcasts vidéo arrivent en France et s'accompagnent de nouvelles fonctionnalités

En Allemagne, en Italie, au Brésil, en Espagne, au Mexique, et aussi en France, les podcasts vidéo vont faire leur apparition sur la plateforme de streaming audio. « Les podcasts vidéo sont un média historiquement sous-utilisé, mais qui a le potentiel de se développer en débloquant une nouvelle façon d'aider le public à s'engager avec leurs podcasts préférés », assure la plateforme.

Grâce à un partenariat avec Anchor, une plateforme permettant d'enregistrer et d'uploader son podcast vidéo, il sera possible pour les créateurs de jouer sur les deux tableaux : format audio et format vidéo. Une petite manipulation suffira pour que les utilisateurs puissent passer du mode audio au mode vidéo.

En plus du lancement des podcasts vidéo en France, plusieurs fonctionnalités vont être ajoutées afin d'aider les créateurs de contenus à produire ce nouveau format :

La plateforme Riverside spécialisée dans l'enregistrement vidéo s'associe avec Spotify pour que les créateurs puissent enregistrer leur contenu facilement.

spécialisée dans l'enregistrement vidéo s'associe avec Spotify pour que les créateurs puissent enregistrer leur contenu facilement. Le Video Bulk-Replace permettant de remplacer des podcasts en format audio uniquement en format audio/vidéo.

permettant de remplacer des podcasts en format audio uniquement en format audio/vidéo. L'analyse des statistiques permettra aux créateurs d'avoir une vision approfondie des performances de leur contenu.

permettra aux créateurs d'avoir une vision approfondie des performances de leur contenu. Plusieurs fonctionnalités interactives comme des sondages, des sessions de questions/réponses auront pour objectif de renforcer l'engagement des auditeurs dans l'écoute ou le visionnage du podcast.

Avec le déploiement de toutes ces fonctionnalités, Spotify espère surfer sur la vague de la croissance, elle qui a signé un premier trimestre 2022 de très bonne facture.