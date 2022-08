TikTok, le réseau social phare de ByteDance, connaît une ascension fulgurante depuis son lancement en 2016, et a dépassé l'an dernier le milliard d'utilisateurs actifs. Fort de son succès, la plateforme souhaite proposer de nouvelles fonctionnalités et s'aventurer sur de nouveaux marchés, comme celui de la musique streaming ou des jeux vidéo, afin de contenter son immense communauté.

TikTok a ajouté une dizaine de jeux vidéo sur sa plateforme

Ces dernières semaines, ByteDance a travaillé sur l'intégration de plusieurs mini-jeux sur TikTok. Neuf jeux sont désormais disponibles sur l'application, et peuvent même être ajoutés à une vidéo avant qu'elle ne soit téléchargée sur la plateforme en utilisant l'option « Ajouter un lien » et en sélectionnant « Mini-jeux ».

Un porte-parole du réseau social a confirmé à TechCrunch la volonté de la firme de se tourner vers le jeu vidéo : « Nous cherchons toujours des moyens d'enrichir notre plateforme et testons régulièrement de nouvelles fonctionnalités et intégrations qui apportent de la valeur à notre communauté. Actuellement, nous envisageons d'apporter des jeux HTML5 à TikTok grâce à des intégrations avec des développeurs de jeux et des studios tiers ».

Ainsi, TikTok s'est associé à des petits studios et à des développeurs tels que Voodoo, Nitro Games, FRVR, Aim Lab et Lotum, tous connus pour proposer des jeux sur smartphones. Des mini-jeux HTML5 ont donc été conçus de telle sorte qu'ils puissent être intégrés sur le réseau social. Parmi les titres disponibles au lancement, on retrouve Basketball FRVR dont le but est de marquer des paniers de baskets, Disco Loco 3D, qui invite les utilisateurs à imiter des mouvements de dance tout en défiant leurs amis, ou encore Space Destroyer, un jeu ressemblant fortement à Space Invaders.

Bien sûr, TikTok n'est pas le premier réseau social à tenter d'inclure des jeux vidéo sur sa plateforme. Facebook l'avait déjà fait bien avant lui, notamment sur Messenger, tout comme Snapchat.

TikTok fait un pas de plus dans le monde de la musique

Déjà largement utilisée sur la plateforme pour accompagner les vidéos, la musique est un élément bien implanté sur TikTok. Cette dernière a d'ailleurs été créée en partie suite au rachat de Musical.ly, une application chinoise de lip-synching dédiée à la musique. Mais le réseau social cherche à aller plus loin dans ce domaine. Récemment, ByteDance aurait déposé un brevet pour une application intitulée « TikTok Music ».

Selon Business Insider, cette nouvelle plateforme aurait pour objectif de concurrencer Deezer, Spotify, Apple Music ou encore YouTube Music. Le service permettrait aux utilisateurs d’acheter, de lire, de partager et de télécharger de la musique. Ils devraient pouvoir également créer, partager et recommander des listes de lecture, commenter un single ou un album, mais aussi diffuser en direct des fichiers audio et vidéo.

En 2020, ByteDance avait lancé une application de streaming musical baptisée Resso dans plusieurs pays comme l'Inde, le Brésil et l'Indonésie. Ce service propose certaines des fonctionnalités que pourrait proposer TikTok Music à l'avenir. La même année, la firme avait signé son premier partenariat avec un distributeur de musique.