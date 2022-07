Dans un communiqué du mardi 12 juillet, Spotify a annoncé l’acquisition de Heardle, un quiz musical s'inspirant de Wordle, le jeu créé par Wardle en octobre 2021, et racheté par le New York Times. Selon le leader mondial du streaming audio, Heardle est un « outil de découverte musicale » simple et stimulant qui aidera les artistes à accrocher de nouveaux fans. Alors que les détails financiers de l’opération n’ont pas été divulgués, Spotify affirme que le jeu sera toujours disponible sur un site web autonome.

Un nouveau moyen de découvrir la musique sur Spotify

Le service de streaming de musique Spotify a trouvé un nouveau moyen de divertir ses millions d’auditeurs à travers Heardle. Ce jeu blind-test, du même principe que Wordle, propose aux utilisateurs de reconnaître le titre d’une chanson diffusée en quelques secondes et son interprète. Le joueur a droit à six tentatives et des indices pour identifier le morceau.

« Nous sommes toujours à la recherche de méthodes innovantes et ludiques pour améliorer la découverte de la musique […] Heardle s'est avéré être un moyen très amusant de connecter des millions de fans avec des titres et des chansons qui leur sont familiers », commente Jeremy Erlich, Global Head of Music de Spotify.

Des opportunités intéressantes à venir

Bien que Spotify ait racheté Heardle, le jeu reste accessible sur un site web autonome, avec la même apparence et les mêmes fonctionnalités. D’après l’annonce, la seule différence se trouve au niveau des joueurs qui auront désormais la possibilité d’écouter la chanson dans son intégralité sur l’Application Spotify à la fin de la partie.

Spotify prévoit d’améliorer le jeu et d’introduire des expériences plus interactives à l’avenir. Heardle est à ce jour disponible aux utilisateurs vivant aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Australie, et en Nouvelle-Zélande.