Les annonces continuent de pleuvoir chez la firme suédoise Spotify. Après avoir présenté un système de retranscription de podcasts et de nouvelles options de partage, le service de streaming audio a dévoilé un nouveau partenariat avec la plateforme de livres audios Storytel. Dans le courant de l’année 2021, les abonnés Storytel pourront ainsi accéder à leur bibliothèque de livres audios directement sur Spotify.

Les livres audios arrivent en force sur Spotify

En début d’année, Spotify a fait un premier pas dans le domaine des livres audios en produisant et en diffusant neuf nouveaux audiobooks sur sa plateforme. À ses côtés, une série de podcasts avait été lancée par Glenda Carpio, professeure à Harvard, afin d’expliquer l’histoire et les récits de ces livres. L’objectif de cette démarche était simple : jauger le potentiel du marché des livres audios.

Dans un billet de blog publié jeudi 20 mai, Spotify semble ainsi avoir trouvé du potentiel dans ce secteur en annonçant l’arrivée d’un partenariat avec Storytel, une plateforme de livres audios. Courtney Holt, patron des studios de podcasts chez Spotify, explique ainsi qu’« en utilisant l’Open Access Plateform de Spotify, Storytel sera en mesure de proposer son offre de livres audios haut de gamme en utilisant la meilleure plateforme de Spotify, tout en gardant un contrôle direct sur leur relation avec leur public ».

Pour rappel, l’Open Access Platform (OAP), présentée lors du dernier évènement Stream On, offre à un éditeur ou un créateur la possibilité de diffuser du contenu à leurs auditeurs directement depuis Spotify. De ce fait, les abonnés payants de la plateforme Storytel pourront relier leur compte à Spotify afin de pouvoir écouter l’ensemble de leurs livres audios sur la plateforme de streaming suédoise.

« Ce partenariat avec Spotify permettra à nos clients de vivre des expériences extraordinaires en matière de livres audios et de découvrir des auteurs passionnants plus facilement que jamais, tout en profitant de l’opportunité de toucher de nouveaux publics qui sont déjà sur Spotify, mais qui n’ont pas encore découvert la magie des livres audios », explique Jonas Tellander, fondateur et PDG de Storytel. Il ajoute : « Nous voulons que tout le monde ait accès à de grandes histoires, et aujourd’hui Storytel offre plus de 500 000 livres audios dans le monde entier, sur 25 marchés ».