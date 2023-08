Google a organisé, le 29 août, la dernière édition de Cloud Next, sa conférence annuelle dédiée à sa filiale cloud. Cette année, le géant de la tech met le paquet ...

Google a organisé, le 29 août, la dernière édition de Cloud Next, sa conférence annuelle dédiée à sa filiale cloud. Cette année, le géant de la tech met le paquet sur l’intelligence artificielle (IA) en annonçant l’intégration de cette technologie à un grand nombre de ses produits, notamment autour de la sécurité.

Duet AI pour Google Cloud et Workspace

Présenté en mai dernier, Duet AI est la suite d’outils d’intelligence artificielle de Google pensée pour étoffer ses produits. Désormais, celle-ci sera intégrée aux services de Google Cloud et Google Workspace pour les entreprises intéressées. Thomas Kurian, président-directeur général de Google Cloud a indiqué que le but du groupe était de créer « de nouvelles façons d’aider chaque entreprise, chaque gouvernement et chaque utilisateur à tirer parti de l’IA générative et des technologies cloud de pointe ».

Au sein de Google Cloud, Duet AI permettra de « fournir une assistance en matière d’IA » aux développeurs, aux opérateurs, aux spécialistes des données ou aux professionnels de la cybersécurité. Pour y parvenir, Duet AI pourra générer du code, citer des sources, couvrir des tests, concevoir et publier des API ou encore faire migrer et moderniser des applications. La suite d’outil est maintenant capable d’analyser plus rapidement des jeux de données et les enrichir. Thomas Kurian ajoute que Duet AI pourra servir de « conseiller expert pour aider les opérateurs à dépanner rapidement les problèmes d’application et d’infrastructure » ou de « conseiller en sécurité pour recommander les meilleures pratiques afin d’aider à prévenir les cybermenaces ».

Concernant Google Workspace, Duet AI vient perfectionner Google Meet en proposant de prendre des notes en temps réel pour les participants d’une réunion. En cas de retard, un résumé du début de l’appel sera disponible. Si une personne ne peut pas assister à la visioconférence, Duet AI pourra la remplacer en générant, sous la forme d’un texte, les points qu’elle souhaitait aborder. L’intelligence artificielle s’invite aussi dans Google Chat en offrant un condensé des messages à travers un robot de conversation. Ce dernier pourra également répondre à des questions sur les documents partagés entre les employés de la société.

L’intelligence artificielle à destination de la sécurité

Lors de la présentation, Steph Hay, responsable de l’interface utilisateur pour la branche sécurité de Google Cloud, a déclaré que « nous essayons vraiment de renforcer la sécurité avec l’IA générative ». L’objectif étant d’« atténuer les menaces, et en particulier prévenir les impacts en aval, réduire le travail des équipes de sécurité et combler le fossé entre les cyber talents ».

Afin de répondre à ces engagements, Duet AI vient compléter trois produits de Google. Au sein de Chronicle Security Operations, les équipes pourront poser des questions sur les menaces particulières qui représentent un danger pour leur entreprise et comment y répondre. Dans Mandiant Threat Intelligence, Duet AI sert à comprendre la masse d’informations à travers un résumé mettant en avant la nature d’une menace. Enfin, au travers du Security Command Center, elle permet aux analystes de sécurité possédant une expérience moindre de comprendre plus facilement les menaces.

De meilleures infrastructures

Au cours de la conférence, Google Cloud a annoncé des nouveautés pour Vertex AI, sa plateforme d’intelligence artificielle. Celle-ci va accueillir de nouveaux modèles de langages dont Llama 2 et Code Llama de Meta, Falcon LLM du Technology Innovation Institute et Claude 2 d’Anthropic. « Nous avons constaté une utilisation extraordinaire de Vertex AI », commentait Thomas Kurian, « le nombre de projets d’intelligence artificielle générative de nos clients ayant été multiplié par plus de 150 entre avril et juillet de cette année ».

Dernier point phare du Cloud Next 2023, l’introduction de nouvelles infrastructures. Parmi elles, le Cloud TPU v5e, un nouveau circuit intégré pour accélérer le traitement de l’IA. De plus, les machines virtuelles VM A3 de Google, utilisées pour entraîner les modèles d’IA seront toutes équipées des puces H100 de Nvidia, les plus performantes du secteur. L’ensemble de ces nouveaux produits devrait être disponible dès la fin de cette année.