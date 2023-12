Google a annoncé une série de fonctions d’intelligence artificielle (IA) améliorées pour ses clients Google Cloud. Une avancée notable pour la firme de Mountain View afin de mieux concurrencer Microsoft ...

Gemini Pro dans Google Cloud

La semaine dernière, Google présentait en grande pompe Gemini, son nouveau grand modèle de langage (LLM) multimodal. Elle vient de dévoiler Gemini Pro, qui va permettre aux développeurs de créer des applications basées sur ce modèle, à l’instar de chatbots, de base de données ou encore de présentations marketing.

Gemini Pro prend en charge 38 langues dans 180 pays et « surpasse les autres modèles de taille similaire dans les études comparatives », promet la firme. Elle met également sur le marché la plateforme Gemini Pro Vision, capable de traiter les invites textuelles et visuelles des utilisateurs. L’IA sera incorporée dans deux produits cloud. Premièrement dans Google AI Studio, qui permet aux clients d’utiliser l’API Gemini pour développer des applications, avec un accès gratuit pour les développeurs.

Puis dans Vertex AI, qui offre des possibilités de personnalisation plus poussées. Les entreprises pourront, par exemple, se servir de leurs propres données. Ce service sera quant à lui gratuit jusqu’au début de l’année prochaine. Avec Gemini Pro, Google se positionne comme concurrent direct d’OpenAI, dont le modèle GPT-4 est disponible via Microsoft Azure, rivale de Google Cloud.

D’autres annonces liées à l’IA

La société a également annoncé des nouveautés concernant Imagen 2, sa technologie texte-image déjà existante. Elle sera dotée de capacités améliorées en matière de photoréalisme, de rendu de texte et de génération de logos. Google a en outre présenté MedLM, une famille de modèles adaptés au secteur de la santé.

Gemini Ultra, le modèle le plus performant de l’entreprise destiné aux tâches « hautement complexes », sera mis à la disposition de certains clients et partenaires cloud pour des essais préliminaires, avant d’être mis à la disposition du grand public l’année prochaine, a précisé Google. Gemini Nano, la plus petite version du modèle, fonctionne directement sur des appareils comme le smartphone Pixel 8 Pro sur lequel elle est déjà déployée.

En parallèle, Google Cloud a établi un partenariat de taille avec la licorne française Mistral AI. Grâce à l’infrastructure du géant américain, la jeune pousse sera en mesure de concevoir, former, tester et distribuer ses LLM.