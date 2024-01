La semaine dernière, Hugging Face a conclu un accord avec Google. Désormais, les développeurs pourront profiter des services de la start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) au sein des infrastructures Google Cloud. Ils pourront développer des modèles ouverts et les mettre à la disposition du plus grand nombre.

Un partenariat aux allures de consécration pour Hugging Face

Les services de Hugging Face, permettant notamment aux développeurs de mettre au point des IA open source, seront couplés à la Google Cloud Plateform (GCP), une infrastructure cloud qui dispose d’une très grande puissance de calcul. En s’appuyant sur GCP, les développeurs pourront créer de nouvelles IA génératives performantes. Ils pourront entraîner et mettre à disposition ces modèles grâce à Vertex AI, et aux services MLOps présents sur la plateforme.

Grâce à cet accord, les deux entreprises permettront à de nombreux développeurs d’avoir accès aux Cloud TPU V5e, des puces d’accélération de réseaux de neurones, aussi connu sous le nom d’accélérateur d’IA. Aussi, les utilisateurs bénéficieront des performances des GPU Nvidia H100 Tensor Core, des unités de traitement graphiques de pointe, ainsi que celles des machines virtuelles C3 alimentées par des processeurs Intel Sapphire Rapid. Tous réunis, ces composants fournissent la puissance de calcul nécessaire pour la formation de modèles avancée.

Comme l’indique Hugging Face dans un communiqué, « nous collaborerons avec Google dans les domaines de la science ouverte, de l’open source, et du cloud pour permettre aux entreprises de créer leur propre IA avec les derniers modèles ouverts de Hugging Face et les dernières fonctionnalités cloud et matérielles de Google Cloud ».

Parmi les 300 000 grands modèles de langage (LLM) mis à la disposition des utilisateurs, Llama 2 de Meta, ainsi que Bloom, le LLM entraîné à l’aide du supercalculateur Jean Zay. Selon les deux partenaires, cet accord permettra de renforcer leurs liens avec la communauté de l’IA open source, d’accélérer le développement du machine learning, mais aussi de démocratiser l’usage de l’IA générative.

Pour la jeune pousse fondée en 2016, cette collaboration constitue un pas de géant. Spécialisée dans le partage de modèles d’IA open source, la start-up franco-américaine a su attirer de nombreux investisseurs comme Amazon, Nvidia, AMD, Intel, Qualcomm, AMD, qui pour certains, sont devenus des partenaires de l’entreprise. En août dernier, la société clôturait un tour de table de 235 millions de dollars auquel Google avait participé, lui permettant d’atteindre une valorisation de 4,5 milliards de dollars.