La plateforme chinoise Pinduoduo vient de réaliser un véritable exploit en Empire du Milieu en surpassant les géants Alibaba et JD.com en nombre d’utilisateurs annuels actifs.

En 2020, Pinduoduo, dans laquelle Tencent détient des parts, a enregistré 788,4 millions d’utilisateurs contre 57 millions pour l’année 2019. De son côté, Alibaba en a obtenu 778 millions, et JD.com, 471 millions. Si l’on se concentre sur le nombre d’utilisateurs mensuels toutefois, Alibaba repasse devant. Malgré cela, ces chiffres impressionnants permettent à Pinduoduo de se défaire de son image de service destiné à une population moins aisée et rurale : son nombre d’utilisateurs mensuels au dernier trimestre 2020 a atteint les 719,9 millions pour des revenus s’élevant à 4,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 146%. La firme listée au Nasdaq a ainsi battu toutes les prédictions des analystes.

Pinduoduo s’est fait un nom en supprimant les distributeurs intermédiaires et en vendant des fruits et des articles quotidiens bon marché, mais au fur et à mesure, elle s’est diversifiée pour vendre des produits autres qu’alimentaires. Au mois d’août 2020, elle a présenté la plateforme Duo Duo Grocery pour permettre aux Chinois de faire leurs courses en ligne, un timing parfait alors que les habitudes des consommateurs ont drastiquement changé suite à la pandémie de Covid-19. Ce service a particulièrement bien marché, notamment en se démarquant de ses rivaux grâce à la mise en place de points relais, généralement dans des magasins ayant conclu un partenariat avec l’entreprise, souligne le South China Morning Post.

« Pinduoduo a commencé par vendre des produits frais en ligne. C’était une décision consciente parce que nous avons constaté qu’ils étaient une nécessité, et que l’optimisation de leur production, de leur distribution et de leur consommation apporterait le plus grand bénéfice généralisé. Nous n’avons jamais perdu de vue cela, et l’agriculture a toujours été une priorité stratégique pour nous », a déclaré Chen Lei, le PDG de l’entreprise. Dans cette optique, Pinduoduo va construire une infrastructure logistique visant à réduire le taux de déchets, et va abaisser les coûts tout en accélérant la livraison des produits agricoles. Elle va par ailleurs investir dans des technologies pour les protéines alternatives, la sécurité alimentaire et l’agriculture de précision, a annoncé son PDG.

« Nous sommes fiers d’être devenus la plus grande plateforme de commerce électronique au monde en nombre d’utilisateurs. Nous allons travailler dur pour obtenir des résultats encore meilleurs dans les années à venir », a-t-il conclu.