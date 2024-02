En présentant leurs résultats pour le quatrième trimestre, le 30 janvier, Microsoft et Google ont mis en avant le succès de leurs portefeuilles de services en lien avec le cloud computing et l’intelligence artificielle (IA). Bien qu’apprécié de leurs clients, le développement de tels outils et services coûte très cher. ...

En présentant leurs résultats pour le quatrième trimestre, le 30 janvier, Microsoft et Google ont mis en avant le succès de leurs portefeuilles de services en lien avec le cloud computing et l’intelligence artificielle (IA). Bien qu’apprécié de leurs clients, le développement de tels outils et services coûte très cher. Cela irrite les investisseurs qui espèrent une forte augmentation des ventes dans les prochains mois.

Google et Microsoft, coûteux champions de l’IA et du cloud

Entre octobre et décembre 2023, Alphabet, la maison mère de Google, a enregistré un chiffre d’affaires de 86,3 milliards de dollars, en hausse de plus de 13 % par rapport à la même période en 2022. Même constat pour Microsoft qui affiche un chiffre d’affaires de 62 milliards de dollars, en hausse de 18 %. Depuis le début de l’année, la société dirigée par Satya Nadella est devenue l’entreprise ayant la plus grande valeur boursière au monde, détrônant Apple. Elle a dépassé temporairement les 3 000 milliards de dollars de capitalisation.

Pour les activités liées au cloud et à l’IA, les deux géants technologiques ont annoncé une augmentation de leurs revenus au cours du quatrième trimestre 2023. Microsoft Azure, l’offre phare de la firme de Redmond en matière de cloud computing a affiché une croissance de 30 %, bien plus rapide que celles des trois précédents trimestres. En novembre, Microsoft a commencé à déployer Copilot, un assistant d’intelligence artificielle intégré à la suite Office, dont le chiffre d’affaires a augmenté de 17 %.

De son côté Google a présenté un chiffre d’affaires de 9,2 milliards de dollars pour ses activités en lien avec le cloud computing, en amélioration de 26 % par rapport au troisième trimestre 2023. En décembre, Sundar Pichai, PDG de l’entreprise, a dévoilé Gemini, un grand modèle de langage visant à concurrencer GPT-4 d’OpenAI. La firme de Mountain View l’a mis à disposition de ses clients Google Cloud afin qu’ils puissent créer des applications basées sur ce modèle.

Pour afficher de tels résultats, les deux géants de la tech n’ont pas hésité à lourdement investir dans la recherche, le déploiement et la remise à niveau de serveurs et de data centers pour améliorer leurs services cloud et leurs solutions d’IA. À la vue de ces sommes conséquentes injectées dans ces secteurs d’activité, les investisseurs ont manifesté certaines réserves.

Désormais, la moindre déception quant aux revenus engrangés par les groupes sera vécue comme une désillusion. De la même manière, les investisseurs en attendent désormais plus de ces technologies, au vu de la hausse des postes de coûts. Ainsi, malgré les bons résultats des deux groupes pour le quatrième trimestre 2023, Wall Street a jugé qu’ils étaient en deçà des attentes. Par conséquent, les actions de la maison mère de Google ont chuté d’environ 6 % tandis que celles de Microsoft ont connu une légère baisse de 1 % suite à l’annonce du bilan trimestriel.