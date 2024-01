Alphabet a dévoilé le 30 janvier ses résultats pour le quatrième trimestre 2023. Les revenus publicitaires de la maison mère de Google, qui constituent 80 % de son chiffre d’affaires, ont augmenté de 11 % pour atteindre 65, 5 milliards de dollars. La publicité et le cloud restent les deux ...

Alphabet a dévoilé le 30 janvier ses résultats pour le quatrième trimestre 2023. Les revenus publicitaires de la maison mère de Google, qui constituent 80 % de son chiffre d’affaires, ont augmenté de 11 % pour atteindre 65,5 milliards de dollars.

La publicité et le cloud restent les deux moteurs d’Alphabet

Même si Alphabet a affiché de solides résultats grâce au rebond de son activité publicitaire, Wall Street a jugé qu’ils étaient en deçà des attentes. Cela a eu pour conséquence la baisse de la valeur des actions du groupe d’environ 5,5 %, alors qu’elles étaient en hausse de 10 % depuis le début de l’année civile. Malgré tout, la firme reste satisfaite des revenus qu’elle a engrangés. Ces résultats constituent un revirement par rapport à ceux de l’année dernière. L’entreprise annonçait alors sa première baisse de revenus publicitaires depuis le début de la pandémie de Covid-19 en 2020.

Entre octobre et décembre 2023, Alphabet a déclaré un chiffre d’affaires de 86,3 milliards de dollars, en hausse de plus de 13 % par rapport à la même période l’année dernière. Ces résultats marquent le quatrième trimestre consécutif de croissance accélérée des ventes de la société. Son bénéfice d’exploitation est de 23,7 milliards de dollars, constituant une augmentation de 30 % par rapport au quatrième trimestre 2022.

Outre ses activités publicitaires, celles en lien avec le cloud computing ont affiché un chiffre d’affaires de 9,2 milliards de dollars, en amélioration de 26 % par rapport au précédent trimestre assez décevant en la matière. Google Cloud reste un moteur de croissance crucial pour Alphabet dans un contexte de demande croissante en matière d’intelligence artificielle (IA) générative.

Comme l’a précisé Sundar Pichai, dans un billet de blog, « nous sommes satisfaits de la force continue du Search et de la contribution croissante de YouTube et du Cloud. Chacun d’entre eux bénéficie déjà de nos investissements et de notre innovation en matière d’IA. Alors que nous entrons dans l’ère Gemini, le meilleur reste à venir ». Présenté en décembre dernier par le PDG d’Alphabet, Gemini est le modèle de langage multimodal du groupe, sa réponse à GPT-4 d’OpenAI. L’outil a dernièrement été inclus dans Google Cloud afin de permettre aux développeurs de créer des applications basées sur ce modèle, à l’instar de chatbots, de base de données ou encore de présentations marketing.