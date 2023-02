Alphabet, la maison mère de Google, a publié, le 2 février, ses résultats pour le quatrième trimestre de 2022 et son bilan pour l’année financière. Avec une croissance au ralenti, affectée par des revenus publicitaires en berne, le géant de la tech prépare son avenir avec l’intelligence artificielle.

Des résultats mi-figue mi-raisin

Au cours des trois derniers mois, Alphabet a dégagé 73,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires, soit à peine 1 % de plus qu’à la même période l’année précédente. Sur l’année entière, l’entreprise américaine a généré 282,8 milliards de dollars. Une hausse de 10 % par rapport à 2021, mais qui reste bien inférieure à la progression de 41 % enregistrée entre 2020 et 2021.

Le bénéfice net d’Alphabet s’élève à 13,6 milliards de dollars pour le dernier trimestre 2022, en baisse de 34 % en comparaison au quatrième trimestre de 2021. Sur l’année complète, le groupe affiche 60 milliards de dollars de bénéfice, contre 76 milliards de dollars l’année antérieure.

Plusieurs divisions à la traîne

Dans son bilan, Alphabet reconnaît des difficultés rencontrées par de nombreux secteurs. Ses recettes publicitaires ont atteint 59 milliards de dollars, en léger repli face aux 61,2 milliards de dollars engrangés en 2021. Search et YouTube sont les deux départements les plus touchés par ces ralentissements.

À l'inverse, la division Cloud a atteint de meilleures performances avec un chiffre d’affaires de 7,3 milliards de dollars, une progression de 32 % par rapport au dernier trimestre 2021. Elle est même parvenue à réduire ses pertes qui se hissent à 480 millions de dollars lors des trois derniers mois de 2022, contre 890 millions de dollars à la même période l’année précédente.

Malgré ses résultats compliqués, YouTube continue de battre des records avec ses Shorts, son format de vidéos courtes pensées pour concurrencer TikTok. Sundar Pichai, président-directeur du groupe, a indiqué que ces derniers avaient dépassé les 50 milliards de vues quotidiennes.

Alphabet mise sur l’IA pour son avenir

Pour son développement futur, Alphabet prend le pari de l’intelligence artificielle. Le patron de Google explique (PDF) que « l’IA est la technologie la plus profonde avec laquelle nous travaillons aujourd’hui ». Il précise que « nos chercheurs, nos infrastructures et nos technologies font que nous sommes très bien positionnés, à un moment où l’IA atteint un point d’inflexion ».

Le mastodonte cherche notamment à concurrencer OpenAI et ChatGPT avec son propre modèle de langage LaMDA. Il prévoit son déploiement au grand public « dans les prochaines semaines et mois ». Alphabet compte également se servir de l’intelligence artificielle pour améliorer ses produits comme Gmail ou Google Docs, mais également certaines divisions telles que le Cloud et la publicité en ligne.