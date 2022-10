Netflix, le service de streaming vidéo le plus utilisé au monde, a annoncé le 18 octobre ses chiffres pour le troisième trimestre 2022. Si la firme avait perdu pour la première fois de son histoire des abonnés en début d'année, elle a su inverser la tendance jusqu'à battre son record d'utilisateur. Retour sur la stratégie mise en place par Netflix afin d'apporter un vent de fraîcheur sur sa plateforme.

Des chiffres au-delà des espérances de Netflix qui bat un nouveau record d'abonnés

2,4 millions. C'est le nombre de nouveaux abonnés de Netflix lors du troisième trimestre 2022. Ce résultat est inespéré compte tenu des prévisions de la société qui tablait sur seulement un million d'abonnés supplémentaires. Cette estimation permettait à la firme de revenir à son niveau d'abonnés fin 2021 qui était de 221,8 millions. Désormais, l'entreprise compte 223 millions d'abonnés, un nouveau record.

Netflix a généré 7,9 milliards de dollars de revenus au troisième trimestre, soit 6 % de plus qu'il y a un an, à la même période. En tout, 1,4 milliard de dollars de bénéfices ont été dégagés, ce qui correspond, cette fois-ci, à une baisse de 3 % par rapport au troisième trimestre 2021, une époque où la société enregistrait 4,4 millions d'abonnés supplémentaires.

L'un des fondateurs de Netflix, Reed Hastings, a exprimé sa joie : « Dieu merci, nous en avons fini avec les trimestres à la baisse. Nous devons continuer sur cet élan ». Lors du premier trimestre 2022, l'entreprise perdait pour la première fois de son histoire des abonnés à hauteur de 200 000 souscriptions en moins. Si Netflix pensait qu'il s'agissait d'un petit coup de mou, le deuxième trimestre 2022 ne les a guère rassurés : 900 000 abonnés en moins et une place de leader perdue face à son concurrent Disney+.

Dans un communiqué, le géant du streaming met en avant sa stratégie pour reconquérir du public : « Après un premier semestre difficile, nous pensons être sur le chemin d’une croissance à nouveau accélérée. La recette, c’est de faire plaisir à nos membres ». Alors, comment va faire Netflix pour faire plaisir à ses abonnés et ainsi, en attirer de nouveaux ?

Cap vers le jeu vidéo et le cloud gaming pour Netflix

En novembre 2021, la firme californienne s'est lancée dans le monde du jeu vidéo en proposant une offre de jeux mobiles. Au début, seuls cinq titres étaient disponibles. Toutefois, l'offre s'est étoffée avec 18 jeux supplémentaires au mois de juin 2022 et vise le double d'ici la fin de l'année civile. En tout, 55 jeux seraient en cours de développement.

Mais Netflix souhaite aller plus loin et envisage sérieusement de lancer sa propre plateforme de cloud gaming. Grâce au jeu à la demande ou cloud gaming, il est possible, à l'aide de n'importe quel ordinateur qui dispose d'une connexion internet à la fibre optique, de pouvoir jouer à un catalogue de jeux gourmands en graphisme sans pour autant disposer du matériel qui supporte habituellement cette puissance de jeu.

Selon les propos recueillis par The Verge, de Mike Verdu, vice-président en charge des jeux vidéo chez Netflix, la société devrait aborder ce nouveau projet de la même manière qu'avec les jeux mobiles. La branche jeux vidéo de la firme va prendre le temps de mettre en place un système performant et un catalogue de jeux dédiés.

Immédiatement, la comparaison avec le service de cloud gaming de Google, Stadia, qui va fermer ses portes le 15 janvier 2023 vient en tête. Contrairement à ce dernier qui proposait un abonnement pour pouvoir avoir accès à son catalogue de jeu, Mike Verdu considère que ce business modèle n'est pas le bon et que le problème ne venait donc pas de la technologie proposée par la firme de Mountain View.

Bientôt une version de Netflix avec publicité, moins chère que les abonnements classiques

Autre annonce qui devrait ravir toutes les bourses. Le service de SVOD va proposer un abonnement qui contiendra de la publicité. Avant ou même pendant le visionnage d'un film ou d'un épisode de série, une ou plusieurs publicités seront diffusées. Pour une série, une publicité durera 30 secondes au début de l'épisode et une autre annonce de 60 secondes sera diffusée au milieu de l'épisode, sans qu'une scène ou un dialogue soit coupé.

Au lieu de payer 8,99€ par mois pour le forfait le moins cher, les utilisateurs n'auront qu'à payer 5,99€ par mois. Par contre, ce ne sera pas la seule concession qu'il faudra faire par rapport aux abonnements classiques.

Les abonnés n'auront qu'une qualité de diffusion en 720p, ce qui garantit la haute définition classique, mais pas plus. Les abonnés n'auront accès qu'à 85 % du catalogue actuel. Le contenu restant correspond à des films ou des séries où les droits n'ont pas pu être récupérés par Netflix pour y ajouter des publicités. Enfin, les abonnés à cette nouvelle formule ne pourront pas télécharger un épisode ou un film afin de le regarder en mode hors-ligne.

Pour finir, le transfert de profils vient d'apparaître sur la plateforme. Selon Damien Bernet, directeur du développement de Netflix France, 5 millions de foyers en France profiteraient de Netflix, car une partie des 10 millions d'abonnés français partageraient leurs comptes avec eux. Afin que chaque utilisateur puisse se créer un propre compte et payer l'abonnement s'il le désire, il pourra transférer son profil d'un compte tiers à celui qu'il va créer, afin de conserver ses recommandations personnalisées, leur liste d'attente et leur historique. Cette fonctionnalité avait notamment été testée en Amérique du Sud, mais sous la forme de sous-comptes payants.

Avec le cloud gaming, l'offre de jeux mobiles qui s'étoffe, un abonnement moins cher et la possibilité de transférer plus facilement son profil vers un nouveau compte, Netflix espère attirer de nouveau les abonnés qu'il a perdus lors du premier semestre 2022, et plus si possible.