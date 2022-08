Netflix continue de perdre des abonnés. Au dernier trimestre, ce sont presque 1 million de clients qui ont décidé de quitter le service. Dans ce contexte, le géant du streaming a annoncé l’arrivée prochaine d’un abonnement avec des publicités pour tenter de rebondir. Moins chère que ses autres offres, la plateforme espère qu'elle freinera sa perte d’audience et apportera un supplément de revenus. Un développeur, Steve Moser, a découvert ce 17 août dans le code de l’application que cette version de Netflix avec publicité sera plus limitée, empêchant le téléchargement des films et séries.

Limiter les fonctions pour inciter à payer

Permettant de visionner des contenus hors connexion, le téléchargement des films et séries sur Netflix est une fonctionnalité très pratique pour les personnes qui ne disposent pas d’un accès stable à internet, comme durant un voyage. Toutefois, il se pourrait que cette option ne soit pas disponible dans la version avec publicité de Netflix. En fouillant le code de l’application iPhone de la plateforme, Steve Moser a trouvé le texte suivant : « téléchargements disponibles dans toutes les offres à l’exception de Netflix avec les publicités ».

Cette découverte n’a rien de surprenant en réalité. L’objectif de Netflix est de différencier le plus possible cette nouvelle offre avec publicités, moins chère, de ses abonnements premium. Le géant du streaming veut faire de cette nouvelle formule la porte d’entrée vers son service, pour ensuite inciter les nouveaux clients à passer à une meilleure offre, sans publicité, qui autorise le téléchargement des contenus, ainsi que la 4K et le streaming en simultané pour 4 personnes.

Certains services concurrents, comme Hulu de Disney ou HBO Max de Warner Bros. Discovery, proposent déjà des publicités et bloquent également le téléchargement des contenus pour ces versions de leur service. Au-delà de l’incitation à passer à un abonnement plus coûteux, l’affichage de publicités lors d’un visionnage hors connexion est techniquement difficile.

Les plans de Netflix se concrétisent

La nouvelle offre de Netflix ne devrait pas arriver avant début 2023, mais les préparatifs semblent avancés. Steve Moser a découvert, toujours dans le code, le texte suivant, « maintenant, configurons votre expérience publicitaire. Nous avons juste besoin de quelques détails pour nous assurer que vous recevez les publicités les plus pertinentes sur Netflix. Ce sera très rapide, c'est promis ! ».

La plateforme a déjà choisi Microsoft comme partenaire pour la gestion des publicités. La firme de Redmond est parvenue à convaincre Netflix grâce à son expertise dans les nouvelles technologies et dans la vente. Le fait que Microsoft ne dispose pas de sa propre plateforme de streaming a aussi pesé dans la balance.