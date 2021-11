Netflix a commencé le déploiement mondial de ses jeux mobiles, mardi 2 novembre, sur les appareils Android. La plateforme de streaming avait déjà annoncé depuis un certain temps son projet de se lancer dans ce secteur. Cela entre dans sa stratégie visant à attirer de nouveaux clients sur sa plateforme, et à faire en sorte que ses abonnés restent plus longtemps sur l’application.

Un catalogue pour le moment très réduit

Au total, 5 jeux sont lancés. Il est possible, pour les appareils Android uniquement, de les télécharger depuis le Google Play Store. Netflix a indiqué que ses jeux commenceront à être disponibles sur son application dès ce mercredi, dans un onglet dédié. La société américaine prévoit de s’appuyer sur ses contenus à succès pour créer ses jeux. C’est notamment le cas avec la série Stranger Things, qui a inspiré les jeux Stranger Things : 1984, et Stranger Things 3 : le jeu. Shooting Hoops, Blast Card, et Teeter Up, viennent compléter le catalogue.

Que les utilisateurs d’iPhone se rassurent, une porte-parole de Netflix a confirmé la future prise en charge du système d’exploitation d’Apple. Avant le déploiement, les nouvelles fonctionnalités ont été testées en Pologne, en Italie, et en Espagne. Les 5 jeux mobiles proposés sont accessibles en ayant un abonnement Netflix, mais sans frais supplémentaires, publicités ou achats intégrés.

La société dirigée par Reed Hastings et Ted Sarandos impose toutefois des restrictions pour les plus jeunes, les jeux n’étant tout simplement pas accessibles depuis les profils enfants. Dans le cas où des parents ont configuré un code PIN pour se connecter aux profils adultes, ce même code est alors demandé pour se connecter et jouer à un jeu. « Nous savons à quel point la sécurité des enfants est importante pour les parents, les gardiens et les tuteurs de notre service », explique Netflix dans un communiqué.

Netflix cherche de nouveaux abonnés

L’offre est pour l’instant très réduite, mais la plateforme compte bien continuer de développer cette nouvelle division, « nous ne faisons que commencer. Nous sommes ravis de continuer à améliorer notre expérience de jeu mobile et à compléter notre offre de divertissement dans les mois à venir », a-t-elle affirmé.

Netflix dans les jeux vidéo, ça ne date pas d’hier. Le 28 septembre, le numéro un du streaming a acquis le studio de jeux vidéo Night School, notamment connu pour son jeu Oxen Free. Ce rachat est intervenu après la publication des résultats solides de l’entreprise pour le second trimestre, dans lesquels elle annonçait son intention de se lancer dans les jeux vidéo. Il y a donc fort à parier que la plateforme investit ce secteur durablement, avec de futurs jeux plus ambitieux que ceux actuellement proposés.

Cette incursion dans ce secteur représente une occasion pour la plateforme d’attirer de nouveaux consommateurs, alors que les concurrents sur le marché du streaming sont plus nombreux que jamais. Elle souhaite aussi faire en sorte que ses abonnés restent plus longtemps sur l’application, et ainsi réduire sa dépendance à des séries à succès, comme Squid Game. Il serait donc faux d’estimer que Netflix ne cherche pas à diversifier ses revenus. Enfin, entre l’acquisition de Night Studio et un troisième trimestre 2021 positif, de nombreux nouveaux jeux devraient rapidement arriver.