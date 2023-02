Amazon fait partie des nombreuses entreprises dans le secteur de la tech à avoir décidé de licencier massivement pour faire face à la crise. Au total, 18 000 postes sont touchés chez le géant de l’e-commerce, dans des divisions allant du cloud computing à la robotique.

18 000 employés remerciés

L’année 2022 s’est montrée peu clémente avec l'industrie de la technologie. Après avoir prospéré pendant la pandémie de Covid-19, cette dernière a vu ses activités stagner, et a en plus dû faire face à l’inflation et à la récession économique, phénomènes causés par de nombreux facteurs. Après avoir embauché à foison, les entreprises sont contraintes de licencier leur personnel pour réduire leurs dépenses.

C’est notamment le cas d’Amazon. Le PDG de la société, Andy Jassy, a expliqué que 18 000 personnes seraient remerciées. L’entreprise comptait 1,6 million d’employés en 2021. Au début du mois de janvier, le PDG a fait savoir que « plusieurs équipes » seraient affectées, mais que les réductions d'effectif concerneraient principalement les magasins d'Amazon ainsi que les divisions des ressources humaines.

Un employé de l’entreprise a encouragé les personnes licenciées à communiquer leurs informations afin que des recruteurs puissent les utiliser. Ces dernières sont regroupées dans une base de données largement diffusée sur LinkedIn, et donnent un aperçu des branches de l'entreprise touchées par les licenciements ; elles sont bien plus nombreuses que ce qu’avait affirmé Andy Jassy.

Des divisions variées touchées

Comme l’explique CNBC, des personnes travaillant sur les technologies d’Amazon comme le Dash Cart ou Just Walk Out sont concernées par la vague de licenciements, ainsi que des salariés des magasins Fresh. Amazon Web Services, la division cloud du géant de l’e-commerce, est elle aussi affectée, avec de nombreux ingénieurs démis de leurs fonctions. Même son de cloche pour Amazon Robotics, qui s’intéresse au développement de robots destinés à optimiser le travail dans les entrepôts de l’entreprise.

L’unité de livraison par drone, Prime Air, est également touchée, de même que celles dédiées aux moyens de paiement, et à la santé. La division Opérations, qui supervise, entre autres, les activités tentaculaires d'Amazon en matière d'exécution et de livraison, fait aussi partie des branches ciblées. Les employés impliqués dans l'expansion des centres d'exécution, la gestion informatique des entrepôts, le retrait et le retour des colis ou encore les logiciels d'acheminement des livraisons, figurent parmi les personnes concernées par ces réductions.

Le retail aussi affecté

Des employés de l'unité de marché tiers d'Amazon, qui supervise les millions de vendeurs qui proposent leurs produits sur le site Web et l'application, ont également été remerciés, à l’instar de certains développant la technologie d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, la tarification, la gestion des fournisseurs, l'application Amazon Shopping et la place de marché interentreprises d'Amazon.

Les coupes ont également concerné les stylistes qui fournissaient des recommandations de vêtements aux acheteurs dans le cadre de son service « essayez avant d'acheter », anciennement connu sous le nom de Prime Wardrobe.

De son côté, Amazon s’apprête à révéler ses résultats financiers pour le quatrième trimestre 2022 et devrait, à l’occasion, évoquer les nombreux licenciements auxquels elle a eu recours.