La deuxième plus grande enseigne de supermarchés au Royaume-Uni, Sainsbury’s, va ouvrir un magasin doté de la technologie Just Walk Out d’Amazon. C’est la première fois qu’une firme rivale du géant de l’e-commerce ouvre un établissement équipé de ce dispositif en dehors des États-Unis.

Des magasins sans aucune caisse

La technologie Just Walk Out permet aux clients d’un magasin de faire l’intégralité de leurs achats sans passer par la caisse. À l’entrée de celui-ci, ils doivent scanner un code QR depuis une application puis n’ont qu’à choisir les produits dont ils ont besoin. Ensuite, ils doivent scanner à nouveau le code QR lorsqu’ils sortent. Quand ils sont dans l’établissement, des technologies mêlant apprentissage automatique et caméras sont capables d’identifier les produits que les clients ont placés dans leur panier. Ils sont ainsi prélevés automatiquement.

Premièrement introduite en 2018 dans un magasin Amazon Go à Seattle, la technologie est depuis disponible dans les autres enseignes de la firme aux États-Unis, mais également au Royaume-Uni où les magasins sont baptisés Amazon Fresh. Le système s’est en outre démocratisé et peut être retrouvé dans des aéroports ainsi que des stades et des centres de convention. D’autres entreprises américaines l’ont également introduite dans leur magasin, c’est notamment le cas de Hudson markets, OTG CIBO Express, et Delaware North.

Le magasin se trouvera à Londres

Bloomberg révèle que désormais, la société britannique Sainsbury’s va elle aussi s’équiper de Just Walk Out. Elle sera présente dans un magasin situé dans le quartier de High Holborn à Londres, qui devrait ouvrir ses portes le 29 novembre prochain. Sur son site, Sainsbury’s baptise la technologie SmartShop Pick & Go et déclare qu’elle est conçue par « un fournisseur tiers ». Cependant, le média a pu s’entretenir avec une « personne proche du dossier » qui lui a confirmé qu’il s’agissait bel et bien d’Amazon.

Dans ce cas, la technologie fonctionnera grâce à l’application de Sainsbury’s. La firme assure par ailleurs que le système n'utilise pas la reconnaissance faciale, qu'il ne partage pas les données de compte des clients avec le fournisseur de la technologie et que les images recueillies par les caméras sont normalement effacées dans les trente jours.

Sainsbury’s devient ainsi la plus grande entreprise (hors Amazon) à se doter de Just Walk Out, alors qu’elle est une rivale directe d’Amazon. Cela semble aller dans le sens de la stratégie du géant de l’e-commerce qui veut la commercialiser à des firmes tierces.

Quel avenir pour les magasins sans caisse ?

Il est encore difficile de dire si cette technologie deviendra un jour la norme dans le secteur de la grande distribution, mais on semble se diriger vers cette tendance avec de plus en plus d’enseignes l’adoptant, à l’instar de Carrefour à Dubaï. D’ailleurs, il est important de savoir qu’un magasin Tesco, le plus grand concurrent de Sainsbury’s, possède un magasin équipé d’une technologie similaire développée par Trigo dans le quartier de High Holborn.