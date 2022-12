Les premières livraisons par drone d’Amazon Prime Air ont eu lieu peu avant Noël au Texas et en Californie. D’après David Carbon, vice-président de l'entreprise américaine, il s’agit d’une « première étape prudente », mais l’équipe s'attèle à la transformer en « pas de géants » dans les années à venir.

Un marché en devenir qui attire

La livraison par drone est un nouveau marché très prisé par les géants de la tech. La pandémie de Covid-19 l'a rendu d'autant plus intéressant qu'elle a accéléré le rythme de livraison ainsi que les expérimentations à travers le globe. D’ici 2025 ce secteur pourrait représenter 43 milliards de dollars et Amazon Prime Air souhaite y prendre sa part.

En 2013, le géant du commerce en ligne a fait part de son intention de lancer son offre de transport de marchandises aérien. Il a obtenu le feu vert de la Federal Aviation Administration (FAA) quelques années plus tard, en 2020, afin de déployer son service de livraison par drone. Cependant, les nombreuses difficultés ont mis à mal le projet.

Malgré les désagréments, l’entreprise semble avoir réussi à sortir la tête de l’eau. Amazon Prime Air s'apprête désormais à rejoindre ses concurrents qui sont, pour certains, déjà bien implantés dans le secteur de la livraison par drone.

Amazon Prime Air a tenu les délais annoncés

Pour devenir incontournable sur ce secteur, en novembre Amazon Prime Air a dévoilé un nouveau drone, le MK30, destiné à remplacer le MK27-2 qui est actuellement utilisé. Le nouveau système a été conçu pour être plus silencieux, mieux gérer les éléments tels qu’une température élevée ou une faible pluie et aller plus loin.

Amazon Prime Air a tenu les délais annoncés cet été concernant la date des premiers colis livrés par drone. Il y a quelques jours c’est Lockeford (3 500 habitants), une petite ville de Californie, ainsi que College Station (120 000 habitants) située au Texas, qui ont été les témoins des premières livraisons aériennes de l’entreprise américaine.

Concrètement, pour pouvoir profiter de ce nouveau système, les habitants doivent s'inscrire et attendre de recevoir une confirmation d’Amazon pour savoir s’ils peuvent être livrés en toute sécurité sur leur lieu d'habitation. Ensuite, une fois la commande enregistrée, les clients reçoivent une notification qui les informe des délais de livraison ainsi que des informations de suivi.