La start-up Apeleon présente pour la première fois lors du salon VivaTech à Paris, du 14 au 17 juin, son drone électrique baptisé Scalar. L’entreprise vise à opérer en Afrique ...

La start-up Apeleon présente pour la première fois lors du salon VivaTech à Paris, du 14 au 17 juin, son drone électrique baptisé Scalar. L’entreprise vise à opérer en Afrique pour relier des infrastructures rurales entre elles.

Apeleon Scalar, un drone de frêt médical ?

En développement depuis 2017, le drone ressemblant à un avion miniaturisé permet de transporter jusqu’à 10 kilogrammes de charge. Scalar est capable de livrer tout objet pouvant entrer dans sa soute. « Notre premier objectif est de livrer du matériel médical. Par exemple, si un client doit transporter des échantillons de sang d’un laboratoire à un autre. » s’est confié Apeleon à Siècle Digital.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Avec une vitesse de croisière à 100 km/h, le drone aura également l’objectif de relier des points isolés de la planète. « Certaines régions ne sont accessibles qu’en bateau ou avec un hélicoptère. Scalar permettra de transporter des colis aux scientifiques ou aux habitations reculées dans ces zones, » a détaillé l’entreprise autrichienne. Elle ajoute que « nous nous concentrons dans un premier temps dans les zones rurales et ensuite sur le secteur des villes pour connecter chaque infrastructure ». La concentration sur ce type d’environnement permet aussi à Apeleon de ne pas subir certaines réglementations. En Afrique, les lois aériennes sur les drones sont moins strictes que dans les villes européennes, « notre drone peut être contrôlé par un humain depuis le sol. Nous espérons dans le futur pouvoir laisser l’intelligence artificielle plus autonome ». La personne chargée du drone lors d’un trajet supervise l’état de l’avion, du vol et est « capable d’interagir à tout moment en cas d’événement impromptu ».

Apeleon met également l’accent sur l’écologie, « normalement pour transporter une masse de 5 kg, vous devez utiliser une voiture d’une taille moyenne d’une tonne. Scalar pèse seulement 50 kg, d’après nos calculs, nous sommes 11 fois plus efficaces pour une distance de 100 km ». Le drone marche uniquement à l’électricité grâce à des batteries et se recharge sur des stations installées chez les clients. « Notre approche technique et écologique s’appuie sur les technologies les plus récentes et crée des solutions qui s’inscrivent dans les cadres réglementaires, les conditions du marché et les enjeux climatiques » se targue Apeleon.