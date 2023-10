Amazon étend (enfin) son service de livraison par drone avec plusieurs annonces. Le géant de l’e-commerce va commencer à délivrer des médicaments via Prime Air aux États-Unis, mais également déployer son dispositif dans deux pays européens.

Amazon étend la livraison par drone à d’autres localisations

Le programme de livraison par drone d’Amazon est en préparation depuis 2013, mais les efforts de l’entreprise ont grandement été freinés par des déboires réglementaires et techniques. S’il a longtemps été considéré comme un échec cuisant pour la société, cette dernière annonçait, fin 2022, le début des livraisons par drone dans le Texas et en Californie.

Amazon révèle désormais qu’une troisième localisation, non spécifiée pour l’instant, va bénéficier de ses services aux États-Unis. Elle indique également que les livraisons par drone débuteront en Italie et au Royaume-Uni en 2024. « Nous travaillons en étroite collaboration avec les régulateurs nationaux et internationaux, ainsi qu’avec les communautés de l’UE, de l’Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis, pour développer ce programme », a précisé l’entreprise.

Une fois la fonctionnalité mise en place dans leur région, les clients pourront choisir la livraison par drone dans la liste déroulante pour les produits ne dépassant pas un poids spécifique. « Non seulement cela contribuera à stimuler l’économie, en offrant aux consommateurs un choix encore plus large tout en contribuant à préserver l’environnement grâce à une technologie à zéro émission, mais cela nous permettra également de mieux comprendre comment utiliser au mieux la nouvelle technologie en toute sécurité », a déclaré la ministre britannique de l’aviation, Baroness Vere.

Ces livraisons seront opérées par un nouveau drone présenté par l’entreprise. Le MK30 dispose d’une portée deux fois supérieure à celle de son prédécesseur, en plus d’être plus silencieux et capable de faire face à un éventail plus large de conditions météorologiques.

La livraison de médicaments par drone dans le Texas

En parallèle, Amazon a annoncé le lancement de livraisons par drone de médicaments achetés par l’intermédiaire d’Amazon Pharmacy, sa boutique en ligne de médicaments sur ordonnance, à College Station dans le Texas. Amazon Pharmacy couvre actuellement près de 500 médicaments, y compris contre la grippe, l’asthme ou la pneumonie. Ce service fait partie de la stratégie de l’entreprise de conquérir le marché de l’e-santé.

Ces différentes initiatives témoignent de la lente évolution du secteur de la livraison par drone, présenté comme révolutionnaire dans les années 2010. Il a vite été freiné par d’importants obstacles réglementaires ; par exemple, Prime Air doit enregistrer des centaines d’heures de vol sans incident pour obtenir l’approbation d’un déploiement plus large aux États-Unis. Or, son champ d’action y est encore très limité.

Certains acteurs, à l’instar de Zipline, s’en sortent toutefois mieux que le géant de l’e-commerce. Ce dernier affiche toutefois des ambitions colossales, et cible les 500 millions de colis livrés par drone d’ici à la fin de la décennie.