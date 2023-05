L’entreprise de livraison par drone Zipline vient d’annoncer de nouveaux partenariats pour étendre ses activités aux États-Unis, et prévoit de franchir l’étape du million de livraisons autonomes d’ici à la ...

L’entreprise de livraison par drone Zipline vient d’annoncer de nouveaux partenariats pour étendre ses activités aux États-Unis, et prévoit de franchir l’étape du million de livraisons autonomes d’ici à la fin de l’année.

De nouveaux partenariats pour Zipline

Zipline s’est fait connaître en 2018 en transportant des fournitures médicales essentielles, telles que des poches de sang et des vaccins, sur des terrains accidentés au Rwanda. Depuis, ses activités commerciales ont explosé, à travers des partenariats avec des géants de la grande distribution comme Walmart. Aux États-Unis, ses deux premiers centres de distribution se trouvent à Charlotte, en Caroline du Nord, et à Bentonville, dans l’Arkansas.

Au mois de mars, l’entreprise présentait sa nouvelle solution de livraison, composée d’un drone et d’un petit droïde, avec l’objectif d’opérer davantage dans les zones urbaines grâce à une technologie très silencieuse. Visiblement, les efforts de Zipline ont porté leurs fruits ; la firme vient d’annoncer de nouveaux partenariats dans de grandes villes américaines. Elle va livrer les biens de la société de vente au détail de compléments alimentaires et de produits de bien-être GNC à Salt Lake City, ainsi que les pizzas de la chaîne Pagliacci Pizza pour la région métropolitaine de Seattle.

Pour cette dernière collaboration, Pagliacci et Zipline ont conçu une boîte à pizza spécifiquement adaptée au transport dans les drones de la firme. Enfin, elle s’est également associée à l’entreprise de logistique médicale Associated Couriers, basée à New York. Zipline proposera la livraison d’ordonnances et de médicaments spécialisés à certains patients de Long Island, juste à côté de la grande pomme.

Une solution silencieuse et respectueuse de l’environnement

Rinaudo Cliffton, le PDG de Zipline, estime que sa solution peut s’avérer essentielle pour la livraison dans les zones urbaines. « Cette technologie peut avoir un impact énorme en termes de livraison dix fois plus rapide, pour la moitié du coût, et sans aucune émission », a-t-il confié à CNBC. Quatre milliards de livraisons instantanées sont prévues rien qu’aux États-Unis cette année, et selon le PDG, les solutions de livraison doivent évoluer pour s’adapter à cette tendance, aussi bien pour éviter la pollution sonore que celle de l’air.

« Nous pensons qu’il est inévitable que l’on s’oriente vers des systèmes plus silencieux, moins gênants et plus respectueux de l’environnement », continue-t-il. Il estime par ailleurs qu’il y a un énorme décalage entre l’approche du réseau logistique utilisée pour la plupart des livraisons et la taille et le poids de la plupart des colis dans le commerce électronique, qui sont en grande majorité de petite taille.

L’entreprise espère participer à cette refonte du domaine de la livraison avec sa technologie, et devrait atteindre le million de livraisons avant la fin de l’année. La semaine dernière, elle a effectué sa 600 000e. D’ici à deux deux ans, Zipline vise à opérer plus de vols annuels que la plupart des grandes compagnies aériennes américaines.