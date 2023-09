À l’avenir, UPS pourrait se dispenser de ses camions de livraison aux États-Unis. La Federal Aviation Administration (FAA), l’équivalent de la Direction générale de l’aviation civile en France, a autorisé, ...

À l’avenir, UPS pourrait se dispenser de ses camions de livraison aux États-Unis. La Federal Aviation Administration (FAA), l’équivalent de la Direction générale de l’aviation civile en France, a autorisé, le 6 septembre, l’entreprise de livraison de colis à effectuer des vols de drones sur de longues distances, hors de vue. Cette décision devrait donner un coup de fouet à un secteur convoité par Alphabet, FedEX ou encore Amazon.

Deux autres entreprises ont reçu la même autorisation que UPS

Dans son communiqué, la FAA déclare que UPS Flight Forward, une filiale de la société du même nom, peut désormais livrer des colis légers à l’aide de drones au-delà de la ligne de vue visuelle. La société n’aura plus besoin d’avoir un observateur au sol pour surveiller l’itinéraire de l’engin et les autres avions.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

En 2019, UPS a reçu pour la première fois une autorisation du gouvernement américain pour commercialiser son service de drones. Cette même année, Alphabet avait reçu une approbation similaire pour sa filiale Wing. En 2020, un certain nombre de changements dans la loi a permis à d’autres sociétés de vendre leurs services, notamment Amazon Prime Air et Zipline.

Ce nouveau niveau d’autorisation d’UPS Flight Forward permet à l’entreprise d’accomplir des objectifs supplémentaires. D’après le communiqué de l’administration américaine, la société prévoit d’effectuer des vols en Caroline du Nord, en Floride, en Ohio. Elle devrait également se déployer dans d’autres États à partir de son centre d’opérations à distance.

UPS n’est pas la seule entreprise à avoir reçu ce niveau d’autorisation. La FAA permet également à deux autres compagnies spécialisées dans les drones de voler à perte de vue à des fins commerciales. Il s’agit de uAvionix Corp., une société créée en 2014 et Phoenix Air Unmanned, fondée aussi en 2014. L’administration américaine souhaite aller encore plus loin « nous travaillons sur l’élaboration de règles visant à rendre les opérations de drones hors de vues « routinières, évolutives et économiquement viables ».

Le secteur des livraisons à l’aide de drones est en pleine expansion aux États-Unis. La semaine dernière, Walmart a annoncé un partenariat avec Wing pour effectuer des livraisons à Dallas. Le géant de la grande distribution a déjà réalisé plus de 10 000 livraisons, en l’espace de trois ans, grâce à ses partenariats avec DroneUP, Flytrex et Zipline.

Toutefois, toutes les entreprises ne réussissent pas à convaincre les consommateurs d’utiliser des drones pour se faire livrer. Les entreprises ne sont d’ailleurs pas sûres que l’utilisation et le développement de ce nouveau mode de transport soit rentable. Amazon Prime Air n’avait effectué, en mai dernier, qu’une centaine de livraisons en Californie et au Texas. Le géant de l’e-commerce prévoit, pourtant, d’effectuer 10 000 livraisons par les airs d’ici fin décembre.