Wingcopter, start-up allemande spécialisée dans la livraison par drone, vient d’obtenir le 11 mai 2023 un financement, la grande majorité en fonds propres, de 40 millions d’euros de la part ...

Wingcopter, start-up allemande spécialisée dans la livraison par drone, vient d’obtenir le 11 mai 2023 un financement, la grande majorité en fonds propres, de 40 millions d’euros de la part de la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Avec cet argent, l’entreprise va notamment développer ses systèmes logistiques et de livraison afin de suivre ses commandes et sa flotte en temps réel.

Une levée de fonds de 40 millions d’euros pour accélérer la production de son drone phare

Parallèlement à cela, elle va également étendre la production de son modèle de drone phare, le Wingcopter 198. Il s’agit d’un appareil volant capable de transporter des charges allant jusqu’à 5 kilogrammes et de couvrir des distances d’une centaine de kilomètres. En un seul vol, ce drone peut livrer trois colis à trois localisations différentes, une performance non négligeable, intéressante pour desservir les milieux ruraux et autres zones reculées.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Le Wingcopter 198 s’est illustré en Afrique, plus précisément au Malawi dans le cadre d’un partenariat avec l’Unicef. L’objectif était d’utiliser le drone pour livrer des médicaments dans des zones difficiles d’accès. À l’avenir, la start-up allemande espère multiplier ce genre de partenariats, toujours en Afrique, mais aussi en Asie ou en Amérique Latine.

L’entreprise souhaite également tester son appareil volant en Allemagne cet été. Un projet pilote devrait être mis en place afin de livrer à la demande des biens de consommation courants qu’il peut être difficile d’obtenir à la campagne. Ce test grandeur nature va être financé par le ministère allemand du Numérique et des Transports. Dans le cadre de ces usages, les drones devraient être loués par les entités qui souhaitent les utiliser, et ainsi éviter l’achat de ces appareils dont les coûts sont très élevés.

L’étape suivante pour Wingcopter : la neutralité carbone

Enfin, une partie de l’argent devrait être utilisée pour modifier son Wingcopter 198 afin qu’il fonctionne à l’hydrogène. Actuellement, celui-ci fonctionne avec une énergie fossile. Le passage à l’hydrogène permettra d’éviter les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer son autonomie, afin de livrer plus de colis en un seul vol.

Comme l’indique Wingcopter dans son communiqué, le financement qu’elle a obtenu de la part de la BEI est en quasi-fonds propres. Le reste est proposé sous la forme d’un prêt à risque. Tom Plümmer, président-directeur général et cofondateur de la start-up, a décidé de ne pas divulguer les proportions du financement qui lui ont été faites.

Grâce à cette levée de fonds, Wingcopter a réussi à obtenir près de 100 millions d’euros en tout, depuis sa création en 2017.