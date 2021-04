Alors que les militaires et les fonctionnaires chinois ont désormais interdiction d’acheter un véhicule Tesla, la firme d’Elon Musk s’est exprimée sur Weibo, l’équivalent de Twitter, pour apaiser les inquiétudes des autorités mais également des habitants de l’Empire du Milieu.

Selon le gouvernement chinois, les caméras se trouvant sur les voitures Tesla pourraient servir aux autorités américaines en enregistrant des informations sensibles à propos des Chinois. En réponse, l’entreprise vient de s’exprimer sur les réseaux sociaux du pays et a rappelé que ses caméras n’étaient pas activées sur les véhicules se trouvant en dehors des États-Unis. « Même aux États-Unis, les propriétaires de voitures peuvent choisir librement d’activer son utilisation [de la caméra]. Tesla est équipé d’un système de sécurité du réseau avec des niveaux de sécurité de premier ordre pour garantir la protection de la vie privée des utilisateurs », a-t-elle ajouté.

