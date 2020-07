L’administration Trump avait exprimé ses doutes et ses inquiétudes à plusieurs reprises, mais aucune entité officielle ne s’était positionnée sur le danger que pouvait représenter Huawei. Le 30 juin, la Federal Communications Commission (FCC) a officiellement désigné Huawei et ZTE, deux géants des télécoms chinois, comme des dangers pour la sécurité nationale des États-Unis.

Selon Ajit Pai, président de la FCC :

“Sur la base de preuves accablantes, la FCC estime que Huawei et ZTE représentent des risques de sécurité nationale pour les réseaux de communication américains et pour l’avenir de la 5G. Les deux sociétés ont des liens étroits avec le Parti communiste chinois et l’appareil militaire chinois. Nous savons qu’elles sont totalement soumises à la loi chinoise les obligeant à coopérer avec les services de renseignement du pays”.