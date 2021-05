Dans un communiqué publié le 5 mai, Clubhouse annonce le lancement de 50 nouvelles émissions audio réalisées par des créateurs sur sa plateformes.

Cette nouvelle intervient quelques semaines après que la plateforme ait dévoilé le programme Creator First, dont l’objectif est de permettre aux créateurs de monétiser leur contenu sur Clubhouse. Elle avait, à la même occasion, lancé un concours pour des émissions à mettre en avant sur son réseau social. « Avec des milliers de propositions incroyables, nous voulons remercier tous ceux qui ont pris le temps de postuler. Nous avons été époustouflés par la profondeur et la diversité des idées proposées par la communauté et nous attendons avec impatience les futures opportunités de travailler avec encore plus de créateurs au fur et à mesure que ce programme se développe », explique l’entreprise.

Les 50 émissions choisies sont donc les finalistes de ce nouveau programme baptisé Pilot Season. Pendant trois mois, les participants va obtenir 5 000 dollars de la part de Clubhouse, ainsi que du matériel pour les aider à réaliser leurs séries. Les thématiques abordées sont incroyablement diverses, « du sport à l'espace, en passant par la psychologie et les psychédéliques, l'histoire et les soins de santé, il y en a pour tous les goûts », assure le réseau social. Les émissions regroupent des créateurs des États-Unis, de l’Indonésie, du Canada, du Royaume-Uni, de l’Argentine, de la Colombie et du Japon, et commenceront à être diffusées en direct sur la plateforme à partir du 10 mai.

Lancé au tout début du confinement en 2020, Clubhouse a très rapidement fait sensation en révolutionnant le monde des réseaux sociaux grâce à l’audio. Désormais, quasiment tous les grands noms de l’industrie ont décidé de sauter sur l’occasion pour créer leur propre plateforme de live audio. C’est notamment le cas de Facebook, de Twitter, de Discord, de LinkedIn, de Spotify et de Reddit. Dans cette optique, Clubhouse doit innover pour proposer du contenu exclusif et faire face à ces mastodontes revendiquant déjà des millions d’utilisateurs, d’autant plus que le réseau social a enregistré une importante baisse de son nombre d’abonnés au mois d’avril.

Malgré cela, Clubhouse a été valorisée à 4 milliards de dollars, alors qu’elle ne possède toujours pas d’application Android et n’est accessible que par invitation.