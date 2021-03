Paul Davison, CEO de Clubhouse, a tenu une réunion publique ce dimanche 14 mars à propos des nouveautés à venir sur sa plateforme. Il a notamment été question du lancement du tout premier programme de Clubhouse : Clubhouse Creator First. Une initiative qui doit permettre aux créateurs de contenu de développer leur audience et de monétiser leurs contenus.

Clubhouse Creator First : un programme pour les créateurs

Clubhouse est une plateforme dont on entend beaucoup parler depuis quelques mois et qui serait déjà valorisée à un milliard de dollars. Le réseau social a passé la barre des 10 millions d’utilisateurs à travers le monde. Plusieurs personnalités se sont emparées de Clubhouse, dont Elon Musk, Mark Zuckerberg ou encore Oprah Winfrey, et ont largement participé à l’engouement pour cette plateforme. L’application vient d’annoncer qu’elle allait lancer un nouveau programme réservé aux créateurs de contenus : Clubhouse Creator First. Seulement 20 créateurs pourront bénéficier de cette offre.

Les candidatures sont ouvertes et se clôtureront le 31 mars. Le programme Clubhouse Creator First devrait permettre aux heureux élus de bénéficier de conseils pour développer leur audience, se connecter aux marques et surtout à monétiser leurs émissions. Trois points particulièrement difficiles à réaliser au lancement d’une nouvelle plateforme. Comme Clubhouse est encore très récente, les marques ne sont pas encore très nombreuses à vouloir sponsoriser du contenu et les créateurs peuvent avoir des difficultés à monétiser leurs émissions.

Le réseau social prend ses marques

De nombreux réseaux sociaux sont passés par la case « monétisation ». C’est évidemment le cas de YouTube ou de Twitch, deux réseaux sociaux spécialisés dans la vidéo et le live. Clubhouse a fêté son premier anniversaire le 17 mars 2021. La plateforme a connu une année exceptionnelle. Son succès a même poussé Twitter à lancer Spaces. Dans sa déclaration du 14 mars, Paul Davison a ajouté que : « Clubhouse va entamer un tour du monde. La première réunion publique à l’étranger aura lieu en Italie, ce lundi 15 mars ».

En parallèle du lancement du programme Clubhouse Creator First, l’app ajoute de nouvelles fonctionnalités réclamées par les utilisateurs : le partage de liens et le filtrage linguistique. Pour ce qui est de la sécurité, le CEO de Clubhouse précise que : « les utilisateurs peuvent nous contacter directement pour demander la suppression de leurs données personnelles précédemment téléchargées. Un outil permettant aux utilisateurs de supprimer leurs données sur Clubhouse sera bientôt disponible ». Une précision qui fait suite à une faille de sécurité récemment détectée, qui permettait au gouvernement chinois d’accéder aux données de la plateforme.