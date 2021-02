Alors que Clubhouse est encore en phase de pré-lancement et qu’elle n’est accessible, de ce fait, qu’au travers d’un système d’invitation, elle vient de passer les 8 millions de téléchargements. Ce qu’a dévoilé App Annie dans un rapport. Un succès fulgurant que l’application doit notamment aux différents coups de projecteurs offerts par des utilisateurs de renom, tels qu’Elon Musk (Tesla, SpaceX), Mark Zuckerberg (Facebook) ou encore Oprah Winfrey. Cependant, de récentes problématiques liées à la sécurité des données des utilisateurs, notamment à travers la sous-traitance des systèmes de diffusion à la société chinoise Agora, ont été découvertes.

Clubhouse transforme le podcast en réseau social

Lancée en mars 2020, Clubhouse se présente comme étant « un réseau basé sur la voix ». A rebours des services de messageries traditionnels sur lesquels les discussions se font majoritairement par écrit, cette application a choisi de remettre la parole au coeur des conversations.

Plus concrètement, lorsqu’un utilisateur lance Clubhouse, il a la possibilité de rejoindre des « salles » dans lesquelles d’autres usagers discutent d’un sujet en particulier (ou non). S’il veut intervenir durant l’échange, l’utilisateur n’aura alors qu’à « lever la main » (une fonctionnalité présente au sein de l’application), et attendre que la parole lui soit donnée. Evidemment, il aura également la possibilité de créer ses propres salles de discussions s’il le souhaite.

Une recette détonante qui mêle les grandes tendances numériques du moment puisqu’on y retrouve les codes du podcast, avec une dimension définitivement sociale : il n’est plus seulement question d’écouter, mais aussi d’intervenir, d’échanger et de rencontrer.

Outre son offre originale, Clubhouse a également profité d’un timing de lancement particulièrement bénéfique. En raison de la crise sanitaire, des millions de personnes à travers le monde se sont retrouvées isolées, et en manque de lien social. Participer à des discussions de vive voix serait presque devenu un privilège, tout comme le fait de rencontrer de nouvelles personnes avec qui échanger ses points de vue. Un privilège que Clubhouse a finalement rendu accessible au travers de son application.

Un succès qui fait du bruit

Si Clubhouse a eu des débuts timides, elle connaît désormais un succès fulgurant. Alors qu’elle comptait « seulement » 3,5 millions de téléchargements au 1er février 2021, l’application en enregistrait plus de 8,1 millions seulement 15 jours plus tard, selon les estimations d’App Annie.

Notons par ailleurs que 2,5 millions de ces installations auraient été effectué aux Etats-Unis. Viennent ensuite le Japon (1,4 millions de téléchargements), l’Allemagne (625 000 téléchargements), le Brésil (450 000 téléchargements) et l’Italie (330 000 téléchargements). La France, quant à elle, semble encore peu convaincue, avec à peine 45 000 téléchargements.

Un succès mondial et une montée en flèche spectaculaire que Clubhouse doit notamment au soutien d’Elon Musk. En effet, le 31 janvier dernier, le fondateur de Tesla et de SpaceX tweetait qu’il serait « sur Clubhouse à 22h ». Il n’en fallait pas plus pour que dès le lendemain, les téléchargements de l’application explosent. Mark Zuckerberg et Oprah Winfrey ont également pris part à des discussions au sein de Clubhouse, contribuant ainsi à faire grandir le succès de l’application.

On Clubhouse tonight at 10pm LA time — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2021

Sans surprise, cette réussite n’est pas passée inaperçu aux yeux de Facebook. Motivé par les extraordinaires résultats de Clubhouse, le groupe de Mark Zuckerberg serait actuellement en train de travailler sur un projet basé sur le chat audio. De la même façon, Quilt, une application sociale audio axée sur le bien-être, vient d’annoncer une levée de 3,5 millions de dollars, très certainement grâce à l’influence de Clubhouse.