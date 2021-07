Alors que la concurrence est de plus en plus grande avec l’arrivée de Spotify Greenroom ou encore des Live Audio Rooms sur Facebook, Clubhouse continue discrètement son bout de chemin. La plateforme vient notamment de lancer une messagerie privée permettant aux utilisateurs de discuter entre eux dans un chat textuel hors des salons audio. Découvrons ensemble ce que propose cette nouvelle fonctionnalité surnommée « Backchannel ».

Une messagerie privée fait son apparition dans Clubhouse

Après avoir fait une rapide apparition dans l’application durant le mois de juin 2021, la fonctionnalité « Backchannel » est enfin déployée sur Clubhouse. À travers cette nouveauté, les utilisateurs de la plateforme peuvent désormais discuter entre eux de façon individuelle ou par le biais de groupes de discussion. De ce fait, le réseau social va plus loin en proposant enfin un moyen pour les auditeurs de se rencontrer et partager hors des salons audios. Du côté des créateurs de contenus, l’arrivée de cette fonctionnalité peut notamment leur offrir l’opportunité d’avoir un chat textuel lors d’un salon audio. Cela pourra ainsi permettre à certains auditeurs de s’exprimer plus facilement qu’à l’oral.

Outre des messages textuels, les utilisateurs de Clubhouse peuvent aussi se partager des liens. D’après le tweet d’annonce concernant l’arrivée de « Backchannel », Clubhouse prévoirait de rendre prochainement disponible le partage d’images et de vidéos. À noter, le système de messagerie se compose d’une zone de demande de message afin de regrouper l’ensemble des communications reçues par des personnes que vous ne connaissez pas.

My hat? Tipped

My mic? Flashed

My messaging? Direct. After we unintentionally leaked their feature 5 times, here's our beloved engineering team introducing the new Clubhouse Backchannel 🥰 pic.twitter.com/3bPHeGxQaZ — Clubhouse (@Clubhouse) July 14, 2021

La nouvelle fonctionnalité de messagerie privée est d’ores et déjà disponible sur les applications iOS et Android de Clubhouse. Sur l’écran d’accueil, vous devriez désormais apercevoir une icône en forme d’avion en papier. En cliquant dessus, vous ouvrirez la messagerie. Il est aussi possible d’y accéder en balayant l’écran de la droite vers la gauche. Dernier point, il n’est pour le moment pas possible de supprimer des messages, mais seulement de les copier et les signaler.