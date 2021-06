Depuis quelques semaines, Clubhouse s’est fait assez discret. Après avoir déployé son application Android, en mai, la plateforme a, en effet, simplement annoncé en début de mois la fin des invitations pour l’été 2021. Il semble donc que le spécialiste des salons audio comble la faille principale de son service : l’accessibilité. Une erreur bien connue que les autres plateformes concurrentes, telles que la Spaces de Twitter, les Live Audio Rooms de Facebook et l’application Greenroom de Spotify, ont évitée. Désormais, Clubhouse semble travailler sur une autre fonctionnalité : un service de messagerie privée.

Certains utilisateurs de Clubhouse ont eu l’occasion de se réveiller avec une petite surprise dans leur application en fin de semaine dernière. La plateforme a laissé entrapercevoir une fonctionnalité de messagerie privée dénommée « Backchannel ». Cette nouveauté est un moyen de discuter par texte au lieu de l’audio, format de prédilection de l’application Clubhouse. À première vue, un simple logo en forme de message a fait son apparition à côté de celle représentant un calendrier. En cliquant dessus, la page « Backchannel » s’ouvre, mais reste pour le moment vide. Après avoir été découverte, la fonctionnalité a très rapidement disparu des radars.

Wow looks like accidental update of @clubhouse enabled in app backchannel & switch of side bar & full experience.

Seems it’s rolled back now but from what I saw it was beautiful!!

On stage > move to hallway > hit arrow > back channel popped up! @jowyang @GaryLHenderson pic.twitter.com/5bJfVlg7t5

— Brian Fanzo 🧢 Keynote Speaker $ADHD (@iSocialFanz) June 18, 2021