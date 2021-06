Après un premier salon audio tenu par Mark Zuckerberg, les Live Audio Rooms arrivent enfin sur Facebook. Le réseau social vient ainsi se frotter à Clubhouse en proposant à ses utilisateurs de débattre lors de divers événements. En plus de cela, la plateforme ouvre la voie à un autre contenu audio fortement plébiscité depuis quelques années, les podcasts. Petit point négatif, les deux fonctionnalités ne sont pour le moment disponibles qu’aux États-Unis.

Le format audio au centre de la stratégie de Facebook

Après le lancement de Spotify Greenroom la semaine dernière, Facebook vient d’annoncer l’arrivée de sa propre plateforme : Live Audio Rooms. Par le biais de cette nouveauté, le réseau social de Mark Zuckerberg entre enfin en concurrence avec Clubhouse, mais aussi Twitter Spaces.

Commençons avec une petite subtilité, seule l’application iOS permet pour le moment aux hôtes d’héberger des salons audio. Les utilisateurs d’appareils iOS et Android pourront cependant rejoindre les conversations. Facebook annonce par la suite que n’importe qui pourra être invité en tant qu’orateur et que 50 personnes pourront parler en même temps lors d’une discussion. La capacité d’accueil dans les salons est quant à elle illimitée.

Du côté des fonctionnalités, Facebook annonce la possibilité de recevoir des notifications dès lors que des abonnés ou des amis rejoignent un salon audio. Nous retrouvons ensuite un bouton en forme de main pour que les auditeurs puissent demander à intervenir lors d’une discussion. Les interactions classiques de Facebook sont aussi disponibles pour permettre au chat d’interagir lors de l’évènement.

Dans les groupes publics, tous les utilisateurs de Facebook pourront rejoindre un salon audio grâce à Live Audio Rooms. Cependant, les salons créés dans le cadre d’un groupe fermé seront uniquement réservés à leurs membres. Petit ajout intéressant, les hôtes pourront sélectionner une organisation à but non lucratif ou une collecte de fonds à soutenir lors d’un salon audio.

Deuxième ajout à Facebook : les podcasts. Annoncé durant la fin du mois d’avril 2021, le format audio sera désormais présent sur la plateforme et contrôlable par le biais d’un mini-lecteur. Les utilisateurs pourront ainsi écouter des podcasts directement depuis les pages de certains créateurs de contenu ou encore dans leur fil d’actualité. Ils auront aussi l’opportunité de réagir, commenter, sauvegarder et partager ces nouveaux contenus. Pour finir, le réseau social a annoncé l’arrivée des sous-titrages automatiques plus tard cet été, ou encore la possibilité de créer des extraits de podcasts et de les partager.