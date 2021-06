En début d’année, Clubhouse a commencé une petite révolution dans le monde des applications mobiles en démocratisant les salons audio. Face à ce succès, plusieurs plateformes ont voulu croquer une part du gâteau. Aujourd’hui, Twitter semble d’ailleurs le plus avancé avec la fonctionnalité Spaces. De son côté, Facebook travaille encore au développement de ses Live Audio Rooms. Afin de montrer l’état d’avancement du projet, Mark Zuckerberg vient de tenir un premier salon audio avec plusieurs intervenants.

Les salons audio de Facebook se précisent

Publiquement testée à Taïwan depuis le mois de mai 2021, la fonctionnalité Live Audio Rooms de Facebook semble commencer à se concrétiser. Mark Zuckerberg a en effet lancé un premier salon audio mardi 15 juin accompagné d’autres responsables de Facebook, mais aussi des créateurs de contenu. L’événement regroupait ainsi Andrew « Boz » Bosworth, président en charge de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée chez Facebook, Fidji Simo, directrice de l’application Facebook, et trois créateurs de contenu de Facebook Gaming : StoneMountain64, QueenEliminator et TheFierceDivaQueen. Lors de cet évènement, les intervenants ont discuté principalement de sujets autour des jeux vidéo.

Mark Zuckerberg a aussi pris le temps d’annoncer l’arrivée prochaine d’un nouveau type de publication : « À la recherche de joueurs ». Cela permettra ainsi aux créateurs de trouver des membres de leur communauté afin de jouer à différents jeux lors d’un live. De plus, le dirigeant souligne que les badges obtenus lors d’une diffusion en direct seront redistribués aux « Fan Groups » des créateurs de contenu. Ce type de groupe est d’ailleurs maintenant disponible pour l’ensemble des créateurs partenaires sur Facebook Gaming. Les autres peuvent s’attendre à voir arriver la fonctionnalité dans les semaines à venir.

Concernant l’expérience de la fonctionnalité Live Audio Rooms, celle-ci est assez similaire à Clubhouse et Twitter Spaces. En effet, des icônes arrondies mettent en avant les intervenants et les auditeurs apparaissent juste en dessous avec des icônes plus petites. Une section supplémentaire est affichée et permet de mettre en avant les personnes présentes suivies par les intervenants. Lorsque quelqu’un prend la parole, un anneau encerclera l’intervenant pour signifier que le haut-parleur est actif.

Du côté des auditeurs, ces derniers peuvent réagir à travers des « J’aime » ou d’autres réactions Facebook en appuyant longuement sur l’émoji en forme de pouce tendu vers le haut. Des options de partage sont aussi disponibles : « Partage un lien vers le salon », « Écrire une publication » et « Partager dans un groupe ». Un bouton « + » permet de son côté d’activer ou désactiver les sous-titres générés automatiquement, mais aussi signaler des utilisateurs ou un problème/bug.