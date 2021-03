Le succès retentissant de ClubHouse n’est pas passé inaperçu aux yeux de Facebook. D’après les découvertes de l’ingénieur Alessandro Paluzzi, le géant des réseaux sociaux serait actuellement en train de préparer une fonctionnalité Messenger Rooms dont l’objectif serait de concurrencer l’application de chat audio la plus en vogue du moment.

Un succès qui fait du bruit

ClubHouse a connu une véritable explosion de popularité ces derniers mois. Se présentant comme un « réseau social basé sur la voix », l’application a profité de l’aval médiatique de nombreuses personnalités, telles qu’Elon Musk ou encore Mark Zuckerberg. Une publicité qui a rapidement porté ses fruits : malgré des problèmes de sécurité, ClubHouse a rapidement atteint les 10 millions de téléchargements à travers le monde, et ce, avant même d’être disponible sur Android.

Le succès de l’application est tel, que les plus grands réseaux sociaux se sont intéressés de près à son cas, et n’ont pas hésité à rapidement « s’inspirer » de son principe pour enrichir leurs propres offres. Twitter le premier, a voulu proposé une fonctionnalité similaire à ses usagers. Baptisée « Spaces », celle-ci est actuellement en phase de test auprès de certains utilisateurs iOS et Android.

Facebook ne se laissera pas devancer par ClubHouse

Il y a un mois, nous apprenions que Facebook était également en train de développer une copie de ClubHouse. Alors que le projet n’en était qu’à ses premiers stades de développement, la piste d’une nouvelle plateforme sociale à part entière était privilégiée. Pourtant, d’après les premiers indices qui ont pu être trouvés par Alessandro Paluzzi, c’est en réalité une « simple » fonctionnalité Messenger Rooms qui aurait été finalement préférée par le réseau social de Mark Zuckerberg.

Pour rappel, Messenger Rooms est un service de chat audio et vidéo lancé par Facebook au mois de mai 2020, alors que les utilisateurs cherchaient encore de nouvelles façons de communiquer et de travailler ensemble, malgré la crise sanitaire.

Baptisée « Live Audio », cette nouvelle fonctionnalité devrait permettre aux utilisateurs de créer des « salles » publiques permettant d’ouvrir l’écoute du débat à une plus large audience, comme sur ClubHouse. Une fois la salle Live Audio créée, l’utilisateur pourra inviter d’autres utilisateurs à le rejoindre via une publication Facebook, via un message direct sur Messenger, ou même en partageant un lien direct.

#Facebook keeps working on Audio rooms 👀 ℹ️ You will be able to choose between two types of audio rooms: Live Audio or (Private) Audio.

ℹ️ Live Audio rooms can be listened by anyone on Facebook. pic.twitter.com/4QUPIeW3hm — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 20, 2021

Comme on peut le voir sur l’image ci-dessous, les orateurs d’une « salle » devraient être représentés par leur image de profil, sous forme circulaire. Là encore, l’inspiration « ClubHouse » se fait sentir.

#Facebook is working on audio rooms 👀 ℹ️ The feature appears to be in an early state of development, the UI is just a mockup at the moment. pic.twitter.com/vCBN7MCB6r — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 14, 2021

Attention toutefois : comme le précise Alessandro Paluzzi, le projet n’en est qu’à ses balbutiements, et les images montrées ne sont en réalité que des maquettes. Il se pourrait très bien que les plans de Facebook changent et évoluent entre temps. Néanmoins, une chose est sûre : le géant des réseaux sociaux prépare la contre-attaque, et ClubHouse n’a qu’à bien se tenir.