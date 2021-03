Le succès de Clubhouse ne laisse pas les géants des réseaux sociaux indifférents, bien au contraire. Quelques mois seulement après le lancement de l’application de chat audio, Twitter travaillait déjà sur une fonctionnalité similaire. Baptisée Spaces, celle-ci a d’abord été lancée en test au mois de décembre 2020 auprès de certains utilisateurs iOS, et s’ouvre aujourd’hui aux utilisateurs Android en version bêta.

Twitter compte bien profiter du succès de Clubhouse

Lancé il y a un an tout juste, Clubhouse se présente comme étant un « réseau basé sur la voix » et qui repose donc sur le principe de chat audio. Encore en phase de pré-lancement, accessible uniquement par invitation et disponible seulement sur iOS, l’application connaît un succès majeur. Malgré des problèmes de sécurité, elle a récemment dépassé les 10 millions de téléchargements, et a profité de l’aval médiatique de grands noms de la tech tels que Mark Zuckerberg ou encore Elon Musk.

On Clubhouse tonight at 10pm LA time — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2021

Évidemment, un tel succès n’est pas passé inaperçu, et surtout pas aux yeux des plus grands réseaux sociaux. Motivé par cette success story, Facebook aurait déjà commencé à travailler sur un projet similaire. De son côté, Twitter a un temps d’avance puisque depuis la fin décembre 2020, sa fonctionnalité de chat audio « Spaces » est ouverte en test à certains utilisateurs iOS. Plus récemment, l’oiseau bleu faisait également l’acquisition de l’application Breaker dans l’objectif, justement, de la développer encore davantage.

Manifestement bien décidé à ne pas se laisser doubler, Twitter avance à vitesse grand V pour faire de Spaces l’alternative incontournable à Clubhouse. À tel point que dès aujourd’hui, son nouveau format s’ouvre en version bêta à certains utilisateurs Android. Notons néanmoins que les fonctionnalités leur seront pour l’instant limitées : les twittos pourront rejoindre des conversations, mais pas encore en créer. Twitter promet néanmoins que cela sera possible « prochainement », et invite ses usagers à « garder les yeux ouverts ».

Android folks, our beta is growing! starting today you will be able to join and talk in any Space. SOON you’ll be able to create your own but we’re still working out some things. keep your 👀 out for live Spaces above your home tl — Spaces (@TwitterSpaces) March 2, 2021

De son côté, Clubhouse perd du terrain puisqu’il n’est toujours pas ouvert aux utilisateurs Android. Toutefois, le réseau social aurait récemment engagé la développeuse Mopewa Ogundipe pour justement remédier à cette situation et ainsi s’ouvrir le plus rapidement possible aux utilisateurs qui n’ont pas d’iPhone.

La course a bel et bien démarré : qui sera le grand gagnant de cette nouvelle tendance de l’audio ? Si Clubhouse semble bien lancé, Twitter pourrait tout à fait le freiner dans son élan grâce à Spaces. Il faut dire que l’oiseau bleu possède une base d’utilisateurs bien plus importante, et montre une motivation redoutable à lancer officiellement sa fonctionnalité aussi rapidement que possible. Clubhouse n’a qu’à bien se tenir.