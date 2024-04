Lors du rachat de Twitter fin 2022, Elon Musk avait annoncé abandonner le « système de seigneurs et de paysans ». Avec X, anciennement Twitter, les comptes certifiés avaient alors perdu leur badge. Pour le retrouver, il fallait payer. Des milliers de comptes avaient préféré abandonner cette reconnaissance. Le principe de méritocratie lié au nombre d’abonnés avait donc été remplacé par le règne de l’argent. Une manière de dire au revoir à la féodalité qui ne semble pas des plus équitables.

D’autant que, comme annoncé en d’autres termes la semaine dernière par Elon Musk, la royauté a été restaurée depuis ce mercredi 3 avril sans pour autant abandonner le système de banquiers. Des « membres influents » se sont vus offrir des abonnements Premium et Premium+. Ils ont donc retrouvé gratuitement leur certification.

Comment obtenir gratuitement une certification sur X ?

Les comptes ayant plus de 2 500 abonnés certifiés bénéficient des fonctions Premium gratuitement. Ceux en ayant plus de 5 000 se sont vus offrir celles du compte Premium+. Ces abonnements coûtent respectivement 9,60 € et 19,20 € par mois. La société a précisé qu’elle se « réservait le droit d’annuler l’abonnement gratuit à sa seule discrétion ».

L’abonnement basic, à 3,60 € comprend des options d’édition avancées et une authentification à deux facteurs. Premium comprend la certification en plus, avec des outils permettant une rémunération et un accès à Grok, l’IA de X qui ambitionne de concurrencer ChatGPT. Les comptes Premium+ ne voient plus de publicités et leurs posts profitent d’une meilleure visibilité.

L’un des enjeux de la mise en place de ces abonnements était financier afin de compléter les revenus publicitaires. Toutefois, depuis que Twitter est devenu X, la publicité s’est effondrée sur le réseau. De nombreux annonceurs sont partis, principalement à cause d’une gouvernance critiquée, notamment à cause d’une modération de contenus plus légère. Récemment, en novembre 2023, des entreprises comme Apple et Disney ont suspendu leurs contrats publicitaires à la suite de propos tenus par Elon Musk qui reprenaient des théories du complot sur les personnes juives.

Alors, l’homme d’affaires tente de rectifier le tir. Mardi, il a désigné Kylie McRoberts, une « vétérane du groupe », dont la page LinkedIn n’était plus accessible ce 5 avril au matin, comme responsable de la sécurité et de la lutte contre les comportements frauduleux. Jeudi, il a déclaré lancer une « purge des trolls et des comptes automatisés ». Bien que Elon Musk ait affirmé à plusieurs reprises avoir « réglé » le problème des bots, ces dernières semaines X a connu une vague de faux comptes pornographiques.

L’entreprise n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Bloomberg et CNBC.