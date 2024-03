Elon Musk a profité de son intervention à la conférence Morgan Stanley, moment dédié à la technologie, aux médias et aux télécoms pour glisser une information exclusive. Il a ainsi affirmé ce 6 mars que X, anciennement Twitter, était sur le point de recevoir une licence de paiement à New York et en Californie.

Des licences similaires ont déjà été accordées dans douze autres États, notamment en Pennsylvanie et dans l’Utah. En Californie, cette autorisation devrait arriver dans les mois à venir. À New York, ce serait d’ici quelques mois. Si X veut développer sa solution de paiement à travers tout le pays, le réseau social va devoir obtenir des licences de ce type dans chaque État.

Fournir des solutions de paiement sur X représente un premier pas pour l’objectif de Elon Musk de faire de Twitter une super-application à l’image de WeChat. Le réseau social chinois permet, au-delà de suivre des comptes et d’accéder à un service de messagerie, de payer, de regrouper ses cartes de fidélité ou encore de commander dans des restaurants. Il incarne l’une des pierres angulaires du crédit social chinois.

L’homme d’affaires a profité de l’occasion pour faire une autre annonce. Les likes et retweets pourraient bientôt disparaître de X. « Ces informations sont source de fouillis visuel pour les contenus de la plateforme », a déclaré Elon Musk rapporté par Reuters.