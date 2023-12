L’ambition d’Elon Musk de transformer X en super-application se concrétise un peu plus, malgré les récentes polémiques avec les annonceurs. La plateforme est désormais autorisée à traiter les paiements dans ...

L’ambition d’Elon Musk de transformer X en super-application se concrétise un peu plus, malgré les récentes polémiques avec les annonceurs. La plateforme est désormais autorisée à traiter les paiements dans douze États américains.

Un impératif pour devenir une super-application

Le milliardaire n’a jamais caché son objectif de créer une super-application sur le modèle chinois de WeChat. Pour y parvenir, la plateforme doit absolument devenir un moyen de paiement. Cela lui permettrait de centraliser de nombreux services, et à ses utilisateurs d’y avoir recours directement depuis l’application.

Dès novembre 2022, X, alors dénommée Twitter, a été inscrite auprès du Trésor américain en tant que processeur de paiements. Le chemin est toutefois long : l’entreprise doit obtenir une licence dans chacun des cinquante États du pays afin de mettre en œuvre cette fonctionnalité. Un processus qui semble sur la bonne voie.

À la fin novembre, la firme s’est vue accorder trois licences supplémentaires dans le Dakota du Sud, le Kansas et le Wyoming. Cela porte à douze le nombre total d’États dans lesquels X est autorisée à effectuer des transferts de fonds. L’Arizona, la Géorgie, l’Iowa, le Maryland, le Michigan, le Mississippi, le Missouri, le New Hampshire et Rhode Island font également partie de cette liste.

Les enregistrements sont associés à une compagnie nommée X Payments LLC, qui gérera les opérations de paiements chez X. Elon Musk a confirmé cette information sur le réseau social, la qualifiant de « progrès ».

Nouvelle rassurante dans une période tumultueuse

Cette nouvelle tombe dans une période particulièrement tumultueuse pour l’entreprise. De nombreux annonceurs proéminents, à l’instar de Disney, de Microsoft ou encore d’Apple, ont récemment interrompu leurs dépenses publicitaires sur le réseau social.

En cause, l’approbation d’un tweet antisémite par Elon Musk, ainsi qu’une enquête de l’ONG Media Matters attestant que les publicités apparaissent parfois aux côtés de contenus pro-nazis. Les pertes financières pourraient être considérables pour la plateforme, en pleine période de fêtes de fin d’année.

En mettant un peu plus X sur la voie de la super-application, Elon Musk souhaite inverser la tendance d’une entreprise en déclin. S’il est encore loin d’y arriver, de nouvelles fonctionnalités récemment déployées sur le réseau social vont dans ce sens. C’est par exemple le cas de la rémunération des utilisateurs, d’un outil de recherche d’emploi ou encore du streaming vidéo.

En parallèle, la société prévoit, à court terme, de se concentrer sur les annonceurs moins importants. Elle espère en outre générer davantage de revenus grâce à Grok, le modèle d’IA générative de xAI, la nouvelle entreprise d’Elon Musk.