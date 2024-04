Selon une étude du cabinet de conseil londonien GlobalData, le marché français des paiements en carte bancaire dépassera le billion d’euros en 2028. Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % entre 2024 et 2028. Alors que l’habitude de payer en carte est largement démocratisée dans l’hexagone, cette hausse est principalement tirée par l’augmentation des paiements électroniques, favorisée par la démocratisation des objets connectés.

Bien qu’en 2023 la croissance à deux chiffres ne fût plus qu’un souvenir, la valeur des paiements par carte ayant progressé de 8,5 % pour atteindre 799 milliards d’euros contre 11,1 % en 2022, le trillion d’euros de transactions se rapproche. Un peu plus de 200 milliards et il sera là !

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

« Bien que le ralentissement économique pose quelques défis à court terme, le marché français des paiements par carte devrait rebondir et poursuivre sa trajectoire de croissance, enregistrant une hausse de 7,3 % pour atteindre 857,3 milliards d’euros en 2024 », estime Ravi Sharma, analyste chez GlobalData.

Les paiements sans contact contribuent à cette évolution. Selon le réseau Cartes Bancaires, 7,1 milliards de transactions sans contact ont été effectuées en 2022, ce qui représente 50 % de l’ensemble des paiements en carte de l’année. Avec les incitations depuis plusieurs années du gouvernement visant à permettre les paiements en carte dès 1 €, cette croissance devrait se poursuivre.

La tendance est également favorisée par les transports en commun qui mettent en place des bornes de validation de ticket qui fonctionnent directement avec les cartes bancaires et objets connectés. Ainsi que par le plafonnement à l’échelle de l’Union européenne des commissions d’interchange, qui sont les frais qui incombent aux entreprises qui acceptent les paiements par carte, à 0,2 % pour les cartes de débit et 0,3 % pour celles de crédit. Dans le même temps, les paiements en espèces diminuent constamment au fil des années.

« Le marché français des paiements en carte bancaire est bien développé, les consommateurs en sont des utilisateurs assidus. En 2023, chaque carte a enregistré en moyenne 180,9 transactions. La praticité des paiements électroniques, la robustesse de l’infrastructure de paiement, la préférence croissante pour les paiements sans contact et la croissance du marché du e-commerce sont autant d’éléments qui favorisent l’augmentation de cet usage », soutient Ravi Sharma.

De quoi attirer des acteurs comme JP Morgan qui a intégré le Groupement des cartes bancaires français en mars dernier, mais aussi de quoi amorcer la fin du moyen de paiement garantissant l’anonymat le plus total, les espèces.