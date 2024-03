La fintech Stripe va gérer les paiements des différentes marques de location de voitures du géant américain. Outre Hertz, cela comprend aussi Dollar et Thrifty, lui permettant d’unifier la majorité de ses paiements en personne mais aussi en ligne.

Hertz s’adapte à l’écosystème numérique

« Nous sommes ravis de nous associer à Stripe pour offrir à nos clients de nouvelles options de paiement numérique qui permettront une expérience de location plus rapide et plus transparente », commente Tim Langley-Hawthorne, directeur de l’information chez Hertz.

Cette nouvelle collaboration s’inscrit dans le cadre de la stratégie numérique du spécialiste de la location de voiture. Ainsi, Stripe va traiter les paiements pour les réservations en personne dans environ 3 000 agences Hertz, Dollar et Thrifty aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les réservations en ligne effectuées sur ces plateformes bénéficieront en outre de l’API de Stripe et de ses outils d’optimisation des paiements, garantissant des transactions fluides même en cas de forte demande.

« Notre priorité absolue est de permettre à nos clients de reprendre la route rapidement en leur offrant un service exceptionnel, et ce partenariat avec Stripe est un exemple de la manière dont nous tirons parti de la technologie de pointe pour rendre cela possible », continue Tim Langley-Hawthorne.

Hertz s’adapte à l’évolution du paysage en diversifiant sa flotte de véhicules de location et en s’adressant à un plus grand nombre de segments de clientèle. La société reconnaît l’importance d’adopter des solutions de paiement innovantes pour rester en tête sur le marché.

Ses clients disposeront d’une nouvelle gamme d’options de paiement numérique, notamment Apple Pay aux États-Unis. Des solutions qui « amélioreront leur expérience de location », indique Stripe dans un communiqué.

Nouveau gros client pour Stripe

Pour faciliter la poursuite de leur partenariat, Stripe et Hertz ont élaboré une feuille de route commune pour répondre à des besoins de paiement spécifiques, notamment des autorisations étendues pour des locations hebdomadaires ou mensuelles.

« De notre point de vue, c’est un excellent exemple de partenariat avec de grandes entreprises », commente Eileen O’Mara, directrice des revenus de Stripe. Selon elle, sa plateforme va permettre aux clients de Hertz de bénéficier des mêmes modalités de paiements partout dans le monde.

Fondée en 2010 par les frères John et Patrick Collison, Stripe compte aujourd’hui des partenaires dans près de 110 pays. Les géants Best Buy ou encore Ford font également partie de ses clients. Elle est valorisée à 65 milliards de dollars, contre 50 milliards l’année dernière.