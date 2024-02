La fintech suédoise Klarna pourrait bientôt être cotée à la bourse américaine. Les discussions avec des banques d’investissement sont en cours. L’entreprise qui fut la start-up la plus valorisée d’Europe pourrait être introduite pour une valeur de 18, 5 milliards d’euros au troisième trimestre. Selon des sources proches du dossier ...

La fintech suédoise Klarna pourrait bientôt être cotée à la bourse américaine. Les discussions avec des banques d’investissement sont en cours. L’entreprise qui fut la start-up la plus valorisée d’Europe pourrait être introduite pour une valeur de 18,5 milliards d’euros au troisième trimestre.

Selon des sources proches du dossier rapportées par Bloomberg, cette transaction pourrait incarner l’une des plus importantes introductions boursières de l’année. Néanmoins, ces mêmes personnes nuancent et soulignent que l’évaluation et le délai sont susceptibles de changer. Quoi qu’il en soit, la nouvelle intervient à la suite de résultats financiers positifs après des années de marasme, ce qui est très encourageant pour Klarna.

À l’été 2022, la valorisation de la fintech basée à Stockholm s’est écroulée de 85 % et est tombée à quelque 6 milliards d’euros, après avoir dépassé les 42 milliards. Par ailleurs, son conseil d’administration a été perturbé par des tensions entre ses membres. L’un de ses principaux investisseurs, Sequoia Capital, a demandé la démission du président de Klarna, Michael Moritz, mais, finalement, c’est le bailleur de fonds qui a changé de président.

Ces périodes de tourmente semblent derrière. Depuis quatre trimestre, Klarna est rentable aux États-Unis, enregistrant à nouveau des bénéfices après quatre années déficitaires. Le pays de big brother incarne le marché le plus important de l’entreprise suédoise, avec 37 millions de clients.

La fintech pourrait également revenir sur ses terres d’origine ou a minima en Europe. En novembre, elle a créé une holding au Royaume-Uni, considérée par certains comme une étape amorçant une entrée en bourse. Par ailleurs, elle continue de se développer et a sorti en octobre dernier un outil d’intelligence artificielle pour permettre à ses utilisateurs de réaliser des achats en prenant simplement une photo.

Fondée en 2005, Klarna s’est démarquée par sa solution de paiement « achetez maintenant, payez plus tard ». Elle propose aux particuliers d’acheter des biens sans avoir à les payer directement. Pour ce faire, elle rémunère le commerçant et envoie dans le même temps une facture au consommateur qui peut la régler en plusieurs fois et sans intérêts. Elle compte près de 150 millions d’utilisateurs dans le monde et traite près de 2 millions de transactions par jour dans près de 45 pays, selon ses propres chiffres.